Новини
Єврокомісія виділяє Україні додаткові 40 млн євро гуманітарної допомоги

Український прапор перед штаб-квартирою Єврокомісії

Єврокомісія виділяє Україні додаткові 40 млн євро для підтримки на тлі четвертої зими війни з РФ.

Про це повідомляє пресслужба ЄК, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фінансування передбачає будівництво житла, ремонт пошкоджених будинків і центрів для переміщених осіб, покращення доступу до води, санітарії та опалення. Воно включатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади, утеплювачі та пункти екстреного обігріву.

Особливу увагу приділятимуть вразливим групам - людям похилого віку, дітям, особам з інвалідністю та переселенцям у місцях спільного проживання.

Як зазначають у ЄК, з початку війни через механізм цивільного захисту ЄС надав Україні понад 156 000 тонн гуманітарної допомоги, включно з енергетичним обладнанням: 9 342 генераторами, 6 917 трансформаторами та мільйонами енергозберігаючих лампочок. Загалом ЄС та держави-члени мобілізували понад 4,2 млрд євро допомоги, а також забезпечили медичну евакуацію понад 4 500 пацієнтів до лікарень у 22 країнах Європи.

Єврокомісія (2278) гуманітарна допомога (1019)
