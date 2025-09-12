Еврокомиссия выделяет Украине дополнительные 40 млн евро гуманитарной помощи

Еврокомиссия выделяет Украине дополнительные 40 млн евро для поддержки на фоне четвертой зимы войны с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, финансирование предусматривает строительство жилья, ремонт поврежденных домов и центров для перемещенных лиц, улучшение доступа к воде, санитарии и отопления. Оно будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы, утеплители и пункты экстренного обогрева.

Особое внимание будут уделять уязвимым группам - пожилым людям, детям, лицам с инвалидностью и переселенцам в местах совместного проживания.

Как отмечают в ЕК, с начала войны через механизм гражданской защиты ЕС предоставил Украине более 156 000 тонн гуманитарной помощи, включая энергетическое оборудование: 9 342 генераторами, 6 917 трансформаторами и миллионами энергосберегающих лампочек. В целом ЕС и государства-члены мобилизовали более 4,2 млрд евро помощи, а также обеспечили медицинскую эвакуацию более 4 500 пациентов в больницы в 22 странах Европы.

