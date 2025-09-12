Зеленський зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії: обговорили напрацювання гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський зустрівся із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Глава держави подякував за підтримку України й напрацювання гарантій безпеки.

Про це президент повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по Польщі. Тому потрібно якнайшвидше завершити напрацювання гарантій безпеки", - наголосив Зеленський.

Крім цього, сторони обговорили готовність нашої держави поділитись досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО. Президент додав, що Україна пропонує спільно перехоплювати всі російські цілі.

"Дякую Великій Британії, Німеччині, Франції та Італії за допомогу нашій державі та спільні дії для наближення справедливого миру", - додав Зеленський.

