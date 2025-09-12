УКР
Новини Гарантії безпеки для України
296 8

Зеленський зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії: обговорили напрацювання гарантій безпеки

зеленський із радниками лідерів Європи

Президент Володимир Зеленський зустрівся із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Глава держави подякував за підтримку України й напрацювання гарантій безпеки.

Про це президент повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по Польщі. Тому потрібно якнайшвидше завершити напрацювання гарантій безпеки", - наголосив Зеленський.

Крім цього, сторони обговорили готовність нашої держави поділитись досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО. Президент додав, що Україна пропонує спільно перехоплювати всі російські цілі.

"Дякую Великій Британії, Німеччині, Франції та Італії за допомогу нашій державі та спільні дії для наближення справедливого миру", - додав Зеленський.

ШО, ЗНОВ?!
показати весь коментар
12.09.2025 22:02 Відповісти
Які безпеки ? Невже Путлер їх не дав ?
показати весь коментар
12.09.2025 22:08 Відповісти
Какие гарантии безопасности, если Великобритания страхует теневой флот России и Европа покупает и газ и нефть и алмазы и другие ресурсы у России, через прокси Казахстана или Индии или Турции или других посредников. Та даже элиты Украины покупают также ресурсы России же и зарабатывают на этом. И элиты и Запада и Украины в СМИ лгут про санкции, а без камер делают деньги с Россией, через тень(черный рынок). И власти Украинцы не сменят, ибо война дает этой власти - бесконечную власть и бесконечно можно делать деньги для себя.
показати весь коментар
12.09.2025 22:22 Відповісти
Элиты Запада и Украины - коррумпированы Россией. На камеру играют театральные постановки, а без камер набивают счета деньгами.
показати весь коментар
12.09.2025 22:24 Відповісти
>>> Для любителів тези, що Захід мляво розгортає свій ВПК для допомоги Україні.

Всього 14 місяців знадобилося нашому Уряду, щоб погодити відведення землі для виробництва снарядів німецьким концерном Рейнметал!

Оцініть героїчне досягнення Уряду Шмигаля і Свириденко!

Залишилися дрібниці:

- містобудівна документація,

- проєкт будівництва, розроблений сертифікованою організацією,

- висновок експертизи проєкту, узгодження документів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, екології.

Ще треба буде пройти:

- дозвіл на виконання будівельних робіт (реєструється в Державній інспекції архітектури та містобудування - ДІАМ), - -погодження з ДСНС,

- дозвіл на викиди в атмосферу,поводження з відходами, спецводокористування.

Потім вже можна приступити до будівельних робіт.

І наостанок - введення в експлуатацію. Для чого треба

- Акт готовності об'єкта,

- Сертифікат про прийняття в експлуатацію (ДІАМ)

- та Реєстрація права власності на новозбудований об'єкт у Держреєстрі.

Два запитання до авдиторії:

1. Коли наша Армія отримає перший снаряд?

2. Хто відповість за цей бардак?
Це називається САБОТАЖ.

За цей час введений в експлуатацію завод Рейнметал у Німеччині з потужністю 350 тис снарядів в рік.
показати весь коментар
12.09.2025 22:26 Відповісти
Обороний союз з ЄС і ВБ це чудово.
Та може зробити туди плюсик-союз тих країн на які вже нападала, нападає, чи буде нападати рашка. Ой та там по всьому кордону рашки проблемця.
Це буде типу тюрячки для парашки.
показати весь коментар
12.09.2025 22:31 Відповісти
Коли вже зеуйописко зустрінеться з Чаушеску, Каддафі й Хусейном...
показати весь коментар
12.09.2025 23:25 Відповісти
 
 