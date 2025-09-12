Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии: обсудили наработки гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии. Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и наработки гарантий безопасности.

Об этом президент сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не только не демонстрирует никакого желания заканчивать войну, но и прибегает к эскалации, к реальным угрозам Европе, запуская свои дроны по Польше. Поэтому нужно как можно быстрее завершить наработку гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, стороны обсудили готовность нашего государства поделиться опытом и внести вклад в общую оборону НАТО. Президент добавил, что Украина предлагает совместно перехватывать все российские цели.

"Спасибо Великобритании, Германии, Франции и Италии за помощь нашему государству и совместные действия для приближения справедливого мира", - добавил Зеленский.

