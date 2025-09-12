РУС
Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии: обсудили наработки гарантий безопасности

Зеленский с советниками лидеров Европы

Президент Владимир Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии. Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и наработки гарантий безопасности.

Об этом президент сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не только не демонстрирует никакого желания заканчивать войну, но и прибегает к эскалации, к реальным угрозам Европе, запуская свои дроны по Польше. Поэтому нужно как можно быстрее завершить наработку гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, стороны обсудили готовность нашего государства поделиться опытом и внести вклад в общую оборону НАТО. Президент добавил, что Украина предлагает совместно перехватывать все российские цели.

"Спасибо Великобритании, Германии, Франции и Италии за помощь нашему государству и совместные действия для приближения справедливого мира", - добавил Зеленский.

Великобритания (5117) Германия (7266) Зеленский Владимир (21915) Италия (1687) Франция (3593) гарантии безопасности (288)
ШО, ЗНОВ?!
12.09.2025 22:02 Ответить
Які безпеки ? Невже Путлер їх не дав ?
12.09.2025 22:08 Ответить
Какие гарантии безопасности, если Великобритания страхует теневой флот России и Европа покупает и газ и нефть и алмазы и другие ресурсы у России, через прокси Казахстана или Индии или Турции или других посредников. Та даже элиты Украины покупают также ресурсы России же и зарабатывают на этом. И элиты и Запада и Украины в СМИ лгут про санкции, а без камер делают деньги с Россией, через тень(черный рынок). И власти Украинцы не сменят, ибо война дает этой власти - бесконечную власть и бесконечно можно делать деньги для себя.
12.09.2025 22:22 Ответить
Элиты Запада и Украины - коррумпированы Россией. На камеру играют театральные постановки, а без камер набивают счета деньгами.
12.09.2025 22:24 Ответить
>>> Для любителів тези, що Захід мляво розгортає свій ВПК для допомоги Україні.

Всього 14 місяців знадобилося нашому Уряду, щоб погодити відведення землі для виробництва снарядів німецьким концерном Рейнметал!

Оцініть героїчне досягнення Уряду Шмигаля і Свириденко!

Залишилися дрібниці:

- містобудівна документація,

- проєкт будівництва, розроблений сертифікованою організацією,

- висновок експертизи проєкту, узгодження документів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, екології.

Ще треба буде пройти:

- дозвіл на виконання будівельних робіт (реєструється в Державній інспекції архітектури та містобудування - ДІАМ), - -погодження з ДСНС,

- дозвіл на викиди в атмосферу,поводження з відходами, спецводокористування.

Потім вже можна приступити до будівельних робіт.

І наостанок - введення в експлуатацію. Для чого треба

- Акт готовності об'єкта,

- Сертифікат про прийняття в експлуатацію (ДІАМ)

- та Реєстрація права власності на новозбудований об'єкт у Держреєстрі.

Два запитання до авдиторії:

1. Коли наша Армія отримає перший снаряд?

2. Хто відповість за цей бардак?
Це називається САБОТАЖ.

За цей час введений в експлуатацію завод Рейнметал у Німеччині з потужністю 350 тис снарядів в рік.
12.09.2025 22:26 Ответить
Обороний союз з ЄС і ВБ це чудово.
Та може зробити туди плюсик-союз тих країн на які вже нападала, нападає, чи буде нападати рашка. Ой та там по всьому кордону рашки проблемця.
Це буде типу тюрячки для парашки.
12.09.2025 22:31 Ответить
Коли вже зеуйописко зустрінеться з Чаушеску, Каддафі й Хусейном...
12.09.2025 23:25 Ответить
 
 