Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии: обсудили наработки гарантий безопасности
Президент Владимир Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии. Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и наработки гарантий безопасности.
Об этом президент сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия не только не демонстрирует никакого желания заканчивать войну, но и прибегает к эскалации, к реальным угрозам Европе, запуская свои дроны по Польше. Поэтому нужно как можно быстрее завершить наработку гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, стороны обсудили готовность нашего государства поделиться опытом и внести вклад в общую оборону НАТО. Президент добавил, что Украина предлагает совместно перехватывать все российские цели.
"Спасибо Великобритании, Германии, Франции и Италии за помощь нашему государству и совместные действия для приближения справедливого мира", - добавил Зеленский.
Всього 14 місяців знадобилося нашому Уряду, щоб погодити відведення землі для виробництва снарядів німецьким концерном Рейнметал!
Оцініть героїчне досягнення Уряду Шмигаля і Свириденко!
Залишилися дрібниці:
- містобудівна документація,
- проєкт будівництва, розроблений сертифікованою організацією,
- висновок експертизи проєкту, узгодження документів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, екології.
Ще треба буде пройти:
- дозвіл на виконання будівельних робіт (реєструється в Державній інспекції архітектури та містобудування - ДІАМ), - -погодження з ДСНС,
- дозвіл на викиди в атмосферу,поводження з відходами, спецводокористування.
Потім вже можна приступити до будівельних робіт.
І наостанок - введення в експлуатацію. Для чого треба
- Акт готовності об'єкта,
- Сертифікат про прийняття в експлуатацію (ДІАМ)
- та Реєстрація права власності на новозбудований об'єкт у Держреєстрі.
Два запитання до авдиторії:
1. Коли наша Армія отримає перший снаряд?
2. Хто відповість за цей бардак?
Це називається САБОТАЖ.
За цей час введений в експлуатацію завод Рейнметал у Німеччині з потужністю 350 тис снарядів в рік.
Та може зробити туди плюсик-союз тих країн на які вже нападала, нападає, чи буде нападати рашка. Ой та там по всьому кордону рашки проблемця.
Це буде типу тюрячки для парашки.