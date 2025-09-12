УКР
Новини Масований ракетний обстріл
Через російські атаки в серпні загинули 208 цивільних українців, - ООН

Радбез ООН

Впродовж серпня 2025 року війська РФ убили щонайменше 208 мирних жителів України, 827 людей були поранені.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН з приводу атаки російських безпілотників на Польщу заявила заступниця генсека з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За даними Управління Верховного комісара з прав людини, тільки в серпні 2025 року в Україні загинуло щонайменше 208 мирних жителів та 827 отримали поранення",- заявила вона.

ДіКарло зазначила, що найбільшу кількість жертв спричинили безпілотники.

Окрім цього, вона зауважила, що у серпні та вересні також спостерігалося збільшення кількості атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема об'єкти газопостачання.

"Це знову викликає занепокоєння щодо нової хвилі цілеспрямованих атак на критично важливу інфраструктуру України напередодні наближення зими", - сказала заступниця генсека ООН.

Читайте також: Рада безпеки ООН проведе засідання через атаку російських дронів на Польщу, - Reuters

обстріл (30849) ООН (3433) жертви (1896)
+3
Цинічні мразоти з ООН рахують тільки цивільних ! Скільки )(уйло вбив солдат це не викликає у них занепокоєння? Скільки за 25 років по всьому світу? Вони державу-терориста впритул не бачать!
12.09.2025 23:29 Відповісти
+2
12.09.2025 23:19 Відповісти
+2
Ось і принці до Києва ідуть
12.09.2025 23:26 Відповісти
12.09.2025 23:19 Відповісти
Ось і принці до Києва ідуть
12.09.2025 23:26 Відповісти
А принц між іншим професійний військовий
показати весь коментар
12.09.2025 23:28 Відповісти
Brutto - Гарри (UA Armed Forces)

https://youtu.be/6IxG0Uqrt0A?si=UMMV-_-LovMGn9hc
https://youtu.be/6IxG0Uqrt0A?si=UMMV-_-LovMGn9hc
12.09.2025 23:46 Відповісти
Чергово зібрались і занепокоїлись. А кацапська небендзя далі запускає стару заїжджену платівку.
показати весь коментар
12.09.2025 23:28 Відповісти
Цинічні мразоти з ООН рахують тільки цивільних ! Скільки )(уйло вбив солдат це не викликає у них занепокоєння? Скільки за 25 років по всьому світу? Вони державу-терориста впритул не бачать!
12.09.2025 23:29 Відповісти
А чому в Україні не введений стан війни?
показати весь коментар
12.09.2025 23:51 Відповісти
Слушне питання - його б зеОслу задати...
показати весь коментар
12.09.2025 23:53 Відповісти
ООН - ти нуль, тебе нема.
показати весь коментар
12.09.2025 23:56 Відповісти
Стало известно, что Илон Маск выделил $1 млн на создание муралов с изображением Ирины Заруцкой. Эту инициативу предложил генеральный директор компании Intercom Эоган Маккейб, который объявил о грантах по $10 000 на создание муралов в крупных городах США. Маск поддержал предложение, заявив, что внесёт миллион долларов на реализацию проекта.

13.09.2025 00:17 Відповісти
 
 