Через російські атаки в серпні загинули 208 цивільних українців, - ООН

Впродовж серпня 2025 року війська РФ убили щонайменше 208 мирних жителів України, 827 людей були поранені.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН з приводу атаки російських безпілотників на Польщу заявила заступниця генсека з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За даними Управління Верховного комісара з прав людини, тільки в серпні 2025 року в Україні загинуло щонайменше 208 мирних жителів та 827 отримали поранення",- заявила вона.

ДіКарло зазначила, що найбільшу кількість жертв спричинили безпілотники.

Окрім цього, вона зауважила, що у серпні та вересні також спостерігалося збільшення кількості атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема об'єкти газопостачання.

"Це знову викликає занепокоєння щодо нової хвилі цілеспрямованих атак на критично важливу інфраструктуру України напередодні наближення зими", - сказала заступниця генсека ООН.

