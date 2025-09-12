РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5256 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
226 10

Из-за российских атак в августе погибли 208 гражданских украинцев, - ООН

Радбез ООН

В течение августа 2025 года войска РФ убили по меньшей мере 208 мирных жителей Украины, 827 человек были ранены.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН по поводу атаки российских беспилотников на Польшу заявила заместитель генсека по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"По данным Управления Верховного комиссара по правам человека, только в августе 2025 года в Украине погибло по меньшей мере 208 мирных жителей и 827 получили ранения",- заявила она.

ДиКарло отметила, что причиной самого большого количества жертв стали беспилотники.

Кроме этого, она отметила, что в августе и сентябре также наблюдалось увеличение количества атак на энергетическую инфраструктуру, в частности объекты газоснабжения.

"Это снова вызывает беспокойство относительно новой волны целенаправленных атак на критически важную инфраструктуру Украины накануне приближения зимы", - сказала заместитель генсека ООН.

Читайте также: Совет безопасности ООН проведет заседание из-за атаки российских дронов на Польшу, - Reuters

Автор: 

обстрел (29512) ООН (4240) жертвы (2175)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Цинічні мразоти з ООН рахують тільки цивільних ! Скільки )(уйло вбив солдат це не викликає у них занепокоєння? Скільки за 25 років по всьому світу? Вони державу-терориста впритул не бачать!
показать весь комментарий
12.09.2025 23:29 Ответить
+2
показать весь комментарий
12.09.2025 23:19 Ответить
+2
Ось і принці до Києва ідуть
показать весь комментарий
12.09.2025 23:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.09.2025 23:19 Ответить
Ось і принці до Києва ідуть
показать весь комментарий
12.09.2025 23:26 Ответить
А принц між іншим професійний військовий
показать весь комментарий
12.09.2025 23:28 Ответить
Brutto - Гарри (UA Armed Forces)

https://youtu.be/6IxG0Uqrt0A?si=UMMV-_-LovMGn9hc
https://youtu.be/6IxG0Uqrt0A?si=UMMV-_-LovMGn9hc
показать весь комментарий
12.09.2025 23:46 Ответить
Чергово зібрались і занепокоїлись. А кацапська небендзя далі запускає стару заїжджену платівку.
показать весь комментарий
12.09.2025 23:28 Ответить
Цинічні мразоти з ООН рахують тільки цивільних ! Скільки )(уйло вбив солдат це не викликає у них занепокоєння? Скільки за 25 років по всьому світу? Вони державу-терориста впритул не бачать!
показать весь комментарий
12.09.2025 23:29 Ответить
А чому в Україні не введений стан війни?
показать весь комментарий
12.09.2025 23:51 Ответить
Слушне питання - його б зеОслу задати...
показать весь комментарий
12.09.2025 23:53 Ответить
ООН - ти нуль, тебе нема.
показать весь комментарий
12.09.2025 23:56 Ответить
Стало известно, что Илон Маск выделил $1 млн на создание муралов с изображением Ирины Заруцкой. Эту инициативу предложил генеральный директор компании Intercom Эоган Маккейб, который объявил о грантах по $10 000 на создание муралов в крупных городах США. Маск поддержал предложение, заявив, что внесёт миллион долларов на реализацию проекта.

показать весь комментарий
13.09.2025 00:17 Ответить
 
 