Из-за российских атак в августе погибли 208 гражданских украинцев, - ООН

В течение августа 2025 года войска РФ убили по меньшей мере 208 мирных жителей Украины, 827 человек были ранены.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН по поводу атаки российских беспилотников на Польшу заявила заместитель генсека по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"По данным Управления Верховного комиссара по правам человека, только в августе 2025 года в Украине погибло по меньшей мере 208 мирных жителей и 827 получили ранения",- заявила она.

ДиКарло отметила, что причиной самого большого количества жертв стали беспилотники.

Кроме этого, она отметила, что в августе и сентябре также наблюдалось увеличение количества атак на энергетическую инфраструктуру, в частности объекты газоснабжения.

"Это снова вызывает беспокойство относительно новой волны целенаправленных атак на критически важную инфраструктуру Украины накануне приближения зимы", - сказала заместитель генсека ООН.

