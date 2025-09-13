УКР
Новини Нагородження відзнаками військових
Орденом "За заслуги" III ступеня (посмертно) нагороджено шістьох кіномитців

нагорода

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно нагородив орденом "За заслуги" III ступеня (посмертно) режисера, продюсера Віталія Кокошка, актора, телеведучого Максима Неліпу, кінопродюсера Станіслава Притулу, актора театру і кіно Олексія Самойленка, актора театру і кіно Юрія Філіпенка, актора Євгена Шумілова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ від 12 вересня оприлюднено на сайті глави держави.

Нагороджені митці загинули, захищаючи Україну.

За вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня

КОКОШКА Віталія Івановича (посмертно) — режисера, продюсера

НЕЛІПУ Максима Володимировича (посмертно) — актора, телеведучого

ПРИТУЛУ Станіслава Вікторовича (посмертно) — кінопродюсера

САМОЙЛЕНКА Олексія Юрійовича (посмертно) — актора театру і кіно

ФЕЛІПЕНКА Юрія Сергійовича (посмертно) — актора театру і кіно

ШУМІЛОВА Євгена Ігоровича (посмертно) — актора

Дивіться: Зеленський привітав воєнних розвідників та вручив державні нагороди. ФОТОрепортаж

кіно (971) нагорода (1312)
Ордена це добре.
Але зустрічаються звернення поранених але ще живих військових, які на орден не можуть прожити.
На ті копійки що дає держава. А людина втратила здоров'я.
Що робити ...
13.09.2025 14:21 Відповісти
Актори студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов указом президента України Володимира Зеленського https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/u-spisku-usik-koshovij-danilko-j-pikalov-kogo-zelenskij-nagorodiv-do-dnya-nezalezhnosti-ukraini.htm були нагороджені орденом "За заслуги" ІІІ ступеня " живими і автомата в руки не бравшими.
13.09.2025 14:22 Відповісти
FuckOff
@Gary57911146
·
5 вер.
Наслідки колективного *****, це коли дитина 2006 року народження з Бердянська, разом із другом вступає в бій з окупантами й знищують військового рф та колаборанта!

А нижче на фото Кошовий та Пікалов, мають орден «За заслуги» ІІІ ступеня...
13.09.2025 14:39 Відповісти
то їм (Євгену Кошовому та Олександру Пікалову) на честь майбутніх звершень



А Ви дійсно наважились би комусь з цих клоунів автомати в руки дати?
13.09.2025 14:43 Відповісти
Свій свого не забуде.
Не буває бувших повій, ментів і митців...
13.09.2025 14:34 Відповісти
Поліцейський Роман Кравченко отримав смертельне поранення на Харківському напрямку
Роман Кравченко загинув 17 березня. Його зведений загін разом із бійцями бригади НГУ виконував бойові завдання на харківському напрямку. Правоохоронець був смертельно поранений під час атаки ворога з РСЗВ та дронів.
Роман Кравченко служив у взводі №1 роти №3 батальйону №2 полку поліції особливого призначення Харківщини. Він віддав 12 років службі в органах внутрішніх справ. Захищав країну від початку широкомасштабного вторгнення. Поліцейському було 39 років.
13.09.2025 14:43 Відповісти
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський з Харківщини Денис Котляр
 30-річний старший лейтенант поліції дістав несумісні з життям поранення, https://t.me/police_kh_region/36406 повідомили у поліції області.
13.09.2025 14:45 Відповісти
 
 