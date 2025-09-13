Орденом "За заслуги" III ступеня (посмертно) нагороджено шістьох кіномитців

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно нагородив орденом "За заслуги" III ступеня (посмертно) режисера, продюсера Віталія Кокошка, актора, телеведучого Максима Неліпу, кінопродюсера Станіслава Притулу, актора театру і кіно Олексія Самойленка, актора театру і кіно Юрія Філіпенка, актора Євгена Шумілова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ від 12 вересня оприлюднено на сайті глави держави.

Нагороджені митці загинули, захищаючи Україну.

За вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня

КОКОШКА Віталія Івановича (посмертно) — режисера, продюсера

НЕЛІПУ Максима Володимировича (посмертно) — актора, телеведучого

ПРИТУЛУ Станіслава Вікторовича (посмертно) — кінопродюсера

САМОЙЛЕНКА Олексія Юрійовича (посмертно) — актора театру і кіно

ФЕЛІПЕНКА Юрія Сергійовича (посмертно) — актора театру і кіно

ШУМІЛОВА Євгена Ігоровича (посмертно) — актора

