Новости Награждение бойцов Нацгвардии
Орденом "За заслуги" III степени (посмертно) награждены шестеро кинематографистов

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино наградил орденом "За заслуги" III степени (посмертно) режиссера, продюсера Виталия Кокошко, актера, телеведущего Максима Нелипу, кинопродюсера Станислава Притулу, актера театра и кино Алексея Самойленко, актера театра и кино Юрия Филипенко, актера Евгения Шумилова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ от 12 сентября обнародован на сайте главы государства.

Награжденные художники погибли, защищая Украину.

За весомый личный вклад в развитие украинской кинематографии, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, многолетний добросовестный труд постановляю:

Наградить орденом "За заслуги" III степени

КОКОШКО Виталия Ивановича (посмертно) - режиссера, продюсера

НЕЛИПУ Максима Владимировича (посмертно) - актера, телеведущего

ПРИТУЛУ Станислава Викторовича (посмертно) - кинопродюсера

САМОЙЛЕНКО Алексея Юрьевича (посмертно) - актера театра и кино

ФЕЛИПЕНКО Юрия Сергеевича (посмертно) - актера театра и кино

ШУМИЛОВА Евгения Игоревича (посмертно) - актера

Ордена це добре.
Але зустрічаються звернення поранених але ще живих військових, які на орден не можуть прожити.
На ті копійки що дає держава. А людина втратила здоров'я.
Що робити ...
13.09.2025 14:21 Ответить
Актори студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов указом президента України Володимира Зеленського https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/u-spisku-usik-koshovij-danilko-j-pikalov-kogo-zelenskij-nagorodiv-do-dnya-nezalezhnosti-ukraini.htm були нагороджені орденом "За заслуги" ІІІ ступеня " живими і автомата в руки не бравшими.
13.09.2025 14:22 Ответить
FuckOff
@Gary57911146
·
5 вер.
Наслідки колективного *****, це коли дитина 2006 року народження з Бердянська, разом із другом вступає в бій з окупантами й знищують військового рф та колаборанта!

А нижче на фото Кошовий та Пікалов, мають орден «За заслуги» ІІІ ступеня...
13.09.2025 14:39 Ответить
то їм (Євгену Кошовому та Олександру Пікалову) на честь майбутніх звершень



А Ви дійсно наважились би комусь з цих клоунів автомати в руки дати?
13.09.2025 14:43 Ответить
Свій свого не забуде.
Не буває бувших повій, ментів і митців...
13.09.2025 14:34 Ответить
Поліцейський Роман Кравченко отримав смертельне поранення на Харківському напрямку
Роман Кравченко загинув 17 березня. Його зведений загін разом із бійцями бригади НГУ виконував бойові завдання на харківському напрямку. Правоохоронець був смертельно поранений під час атаки ворога з РСЗВ та дронів.
Роман Кравченко служив у взводі №1 роти №3 батальйону №2 полку поліції особливого призначення Харківщини. Він віддав 12 років службі в органах внутрішніх справ. Захищав країну від початку широкомасштабного вторгнення. Поліцейському було 39 років.
13.09.2025 14:43 Ответить
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський з Харківщини Денис Котляр
 30-річний старший лейтенант поліції дістав несумісні з життям поранення, https://t.me/police_kh_region/36406 повідомили у поліції області.
13.09.2025 14:45 Ответить
 
 