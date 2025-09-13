Орденом "За заслуги" III степени (посмертно) награждены шестеро кинематографистов

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино наградил орденом "За заслуги" III степени (посмертно) режиссера, продюсера Виталия Кокошко, актера, телеведущего Максима Нелипу, кинопродюсера Станислава Притулу, актера театра и кино Алексея Самойленко, актера театра и кино Юрия Филипенко, актера Евгения Шумилова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ от 12 сентября обнародован на сайте главы государства.

Награжденные художники погибли, защищая Украину.

За весомый личный вклад в развитие украинской кинематографии, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, многолетний добросовестный труд постановляю:

Наградить орденом "За заслуги" III степени

КОКОШКО Виталия Ивановича (посмертно) - режиссера, продюсера

НЕЛИПУ Максима Владимировича (посмертно) - актера, телеведущего

ПРИТУЛУ Станислава Викторовича (посмертно) - кинопродюсера

САМОЙЛЕНКО Алексея Юрьевича (посмертно) - актера театра и кино

ФЕЛИПЕНКО Юрия Сергеевича (посмертно) - актера театра и кино

ШУМИЛОВА Евгения Игоревича (посмертно) - актера

