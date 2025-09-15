УКР
Японія, Південна Корея і США почали спільні військові навчання; КНДР назвала це репетицією війни

спільні військові навчання

Сполучені Штати Америки, Південна Корея та Японія провели свої перші спільні багатопрофільні навчання з моменту вступу на посаду президентів Дональда Трампа та Лі Чже Мьона. Північна Корея обурюється спільними навчаннями, вважаючи їх репетицією війни. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на інформаційне агенство Bloomberg.

П'ятиденні навчання розпочалися у міжнародних водах біля острова Чеджу в Південній Кореї за участю морських, повітряних та кібернетичних сил трьох країн. Як повідомляє Об'єднане командування збройних сил Південної Кореї, ці навчання є плановими і мають на меті поліпшити взаємодію між трьома державами у протидії ядерній та ракетній загрозі з боку КНДР.

На початку цього місяця північнокорейський лідер Кім Чен Ин приєднався до китайського президента Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна на військовому параді в Пекіні, що стало історичною демонстрацією об'єднаного опору світовому порядку, - пише Bloomberg.

В окремій заяві сестра Кім Чен Ини зазначила, що "безрозсудне демонстрування сили" з боку США, Японії та Південної Кореї поблизу Північної Кореї неминуче принесе союзникам "погані результати".

Шо значить нове "Міністерство війни"!
НЕ то шо при Байдене...
15.09.2025 09:48 Відповісти
Тобто коли Сосія, китай і північні собакоїди проводять військові навчання це репетиця до миру. А коли НАТО проводить навчання то це відразу ж підготовка до війни? Скоріше б вже реально розхерачили той гнидник
15.09.2025 11:09 Відповісти
 
 