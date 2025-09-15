Япония, Южная Корея и США начали совместные военные учения; КНДР назвала это репетицией войны

Соединенные Штаты Америки, Южная Корея и Япония провели свои первые совместные многопрофильные учения с момента вступления в должность президентов Дональда Трампа и Ли Чжэ Мёна. Северная Корея возмущается совместными учениями, считая их репетицией войны.

Пятидневные учения начались в международных водах возле острова Чеджу в Южной Корее с участием морских, воздушных и кибернетических сил трех стран. Как сообщает Объединенное командование вооруженных сил Южной Кореи, эти учения являются плановыми и имеют целью улучшить взаимодействие между тремя государствами в противодействии ядерной и ракетной угрозе со стороны КНДР.

В начале этого месяца северокорейский лидер Ким Чен Ын присоединился к китайскому президенту Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину на военном параде в Пекине, что стало исторической демонстрацией объединенного сопротивления мировому порядку, - пишет Bloomberg.

В отдельном заявлении сестра Ким Чен Ына отметила, что "безрассудное демонстрирование силы" со стороны США, Японии и Южной Кореи вблизи Северной Кореи неизбежно принесет союзникам "плохие результаты".

