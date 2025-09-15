РУС
Япония, Южная Корея и США начали совместные военные учения; КНДР назвала это репетицией войны

Соединенные Штаты Америки, Южная Корея и Япония провели свои первые совместные многопрофильные учения с момента вступления в должность президентов Дональда Трампа и Ли Чжэ Мёна. Северная Корея возмущается совместными учениями, считая их репетицией войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агенство Bloomberg.

Пятидневные учения начались в международных водах возле острова Чеджу в Южной Корее с участием морских, воздушных и кибернетических сил трех стран. Как сообщает Объединенное командование вооруженных сил Южной Кореи, эти учения являются плановыми и имеют целью улучшить взаимодействие между тремя государствами в противодействии ядерной и ракетной угрозе со стороны КНДР.

В начале этого месяца северокорейский лидер Ким Чен Ын присоединился к китайскому президенту Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину на военном параде в Пекине, что стало исторической демонстрацией объединенного сопротивления мировому порядку, - пишет Bloomberg.

В отдельном заявлении сестра Ким Чен Ына отметила, что "безрассудное демонстрирование силы" со стороны США, Японии и Южной Кореи вблизи Северной Кореи неизбежно принесет союзникам "плохие результаты".

Шо значить нове "Міністерство війни"!
НЕ то шо при Байдене...
15.09.2025 09:48 Ответить
Тобто коли Сосія, китай і північні собакоїди проводять військові навчання це репетиця до миру. А коли НАТО проводить навчання то це відразу ж підготовка до війни? Скоріше б вже реально розхерачили той гнидник
15.09.2025 11:09 Ответить
 
 