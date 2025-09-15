УКР
Ймовірно стануться нові зальоти російських БпЛА на територію країн НАТО, - ЦПД

У вересні рф посилить дезінформаційні атаки проти України та Заходу

У другій половині вересня російська пропаганда не послаблюватиме інформаційну атаку на ініціативи щодо міжнародних гарантій безпеки для України. Очікується нав’язування думки про "фіктивність" будь-яких зобов’язань Заходу та продовження спроб підірвати довіру до "коаліції охочих".

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Також очікується, що пропаганда РФ докладатиме зусиль до спроб дискредитації 19-го пакету санкцій ЄС та намагатиметься підірвати єдність між США та ЄС. Поширюватимуться маніпуляції про економічні труднощі в Європі, щоб підкріпити тезу, буцімто санкції більше шкодять ЄС, ніж Росії.

Центр також прогнозує поширення маніпуляцій навколо безпеки у Європі, використовуючи результати навчань "Захід-2025" для залякування. З цією ж метою та для розхитування ситуації всередині ЄС ймовірно стануться нові зальоти російських БпЛА на територію країн НАТО.

Крім того, Кремль використовуватиме майданчик Генасамблеї ООН для дипломатичної та медіакампанії з нав’язування власного бачення "мирного врегулювання". Російські дипломати спекулюватимуть навколо "неоколоніалізму Заходу", щоб заручитися підтримкою країн Глобального Півдня.

цпд-ценр протидії дезинформації!, а займається гаданням на Картах... наче не вистачає марафона.
15.09.2025 11:10 Відповісти
а альянс на відміну від алкаша, не хоче заявити що це вже війна з НАТО??? сцикотно???
15.09.2025 11:10 Відповісти
Ожидается навязывание мысли о "фиктивности" любых обязательств Запада и продолжение попыток подорвать доверие к "коалиции желающих".

Не надо попыток. Они и сами справляются
15.09.2025 11:32 Відповісти
Ну і хер з ними, Україні менше достанеться
15.09.2025 11:37 Відповісти
 
 