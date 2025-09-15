Вероятно, произойдут новые вторжения российских БПЛА на территорию стран НАТО, - ЦПД

Во второй половине сентября российская пропаганда не будет ослаблять информационную атаку на инициативы по международным гарантиям безопасности для Украины. Ожидается навязывание мысли о "фиктивности" любых обязательств Запада и продолжение попыток подорвать доверие к "коалиции желающих".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Также ожидается, что пропаганда РФ будет прилагать усилия к попыткам дискредитации 19-го пакета санкций ЕС и пытаться подорвать единство между США и ЕС. Будут распространяться манипуляции об экономических трудностях в Европе, чтобы подкрепить тезис, будто санкции больше вредят ЕС, чем России.

Центр также прогнозирует распространение манипуляций вокруг безопасности в Европе, используя результаты учений "Запад-2025" для запугивания. С этой же целью и для расшатывания ситуации внутри ЕС вероятно произойдут новые залеты российских БПЛА на территорию стран НАТО.

Кроме того, Кремль будет использовать площадку Генассамблеи ООН для дипломатической и медиакампании по навязыванию собственного видения "мирного урегулирования". Российские дипломаты будут спекулировать вокруг "неоколониализма Запада", чтобы заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обещают восстановить Каховское водохранилище "после завершения конфликта"