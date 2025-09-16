УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 096 430 осіб (+910 за добу), 11 184 танки, 32 810 артсистем, 23 274 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 096 430 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1096430 (+910) осіб 

танків  – 11184 (+0) од

бойових броньованих машин – 23274 (+5) од

артилерійських систем – 32810 (+26) од

РСЗВ  – 1490 (+2) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59719 (+310)

крилаті ракети  – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61770 (+72)

спеціальна техніка – 3965 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти втратили 156 осіб убитими та пораненими на Покровському напрямку, - Генштаб

Інфографіка

армія рф (18696) Генштаб ЗС (7260) ліквідація (4445) знищення (8232)
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
