Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 096 430 осіб (+910 за добу), 11 184 танки, 32 810 артсистем, 23 274 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 096 430 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1096430 (+910) осіб

танків – 11184 (+0) од

бойових броньованих машин – 23274 (+5) од

артилерійських систем – 32810 (+26) од

РСЗВ – 1490 (+2) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59719 (+310)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61770 (+72)

спеціальна техніка – 3965 (+0)

