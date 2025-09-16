Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 096 430 осіб (+910 за добу), 11 184 танки, 32 810 артсистем, 23 274 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 096 430 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1096430 (+910) осіб
танків – 11184 (+0) од
бойових броньованих машин – 23274 (+5) од
артилерійських систем – 32810 (+26) од
РСЗВ – 1490 (+2) од
засоби ППО – 1217 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59719 (+310)
крилаті ракети – 3718 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 61770 (+72)
спеціальна техніка – 3965 (+0)
