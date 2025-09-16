РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 096 430 человек (+910 за сутки), 11 184 танка, 32 810 артсистем, 23 274 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 096 430 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1096430 (+910) человек

танков - 11184 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23274 (+5) ед

артиллерийских систем - 32810 (+26) ед

РСЗО - 1490 (+2) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 59719 (+310)

крылатые ракеты - 3718 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61770 (+72)

специальная техника - 3965 (+0)

Инфографика

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.09.2025 08:02 Ответить
Чотири дня і буде - мінус 1.100.000 одиниць кацапської мразоти !
16.09.2025 08:14 Ответить
Шайгу,Гєрасімав ! Гдє танкі !?
16.09.2025 08:31 Ответить
Они сгорели
16.09.2025 08:42 Ответить
Ні..наступають разом з бронепоїздами...а кіннота відродилась і стала мотоциклістами
16.09.2025 09:04 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! Щось з металобрухтом у моськовитів геть кепські справи !!))
16.09.2025 08:40 Ответить
Минув 4227 день москальсько-української війни.
105! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня по мінімуму - 2, танки відсутні. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 096 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
16.09.2025 08:48 Ответить
16.09.2025 08:50 Ответить
Наземка дві тисячі з початку місяця
Арта просідає, можливо не буде тисячі стволів у вересні
БпЛА відставання від логістики трохи більше 2 тис
