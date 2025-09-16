Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 096 430 человек (+910 за сутки), 11 184 танка, 32 810 артсистем, 23 274 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 096 430 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1096430 (+910) человек
танков - 11184 (+0) ед
боевых бронированных машин - 23274 (+5) ед
артиллерийских систем - 32810 (+26) ед
РСЗО - 1490 (+2) ед
средства ПВО - 1217 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 59719 (+310)
крылатые ракеты - 3718 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 61770 (+72)
специальная техника - 3965 (+0)
105! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня по мінімуму - 2, танки відсутні. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 096 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
Арта просідає, можливо не буде тисячі стволів у вересні
БпЛА відставання від логістики трохи більше 2 тис