Оккупанты потеряли 156 человек убитыми и ранеными на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. В настоящее время в целом произошло 173 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 42 авиационных ударов, применило две ракеты и сбросило 64 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 1846 дронов-камикадзе и осуществили 3450 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 4 авиаудара, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 132 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг 15 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Одрадного и Красного Первого. До сих пор продолжается шесть боестолкновений.

Девять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, Петропавловки. Четыре вражеские атаки продолжаются до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отражали 16 российских атак, шесть из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилово, Шандриголово, Колодязов, Торского.

На Северском направлении украинские воины отразили 10 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка. Четыре боевых столкновений продолжаются.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения с противником в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска сегодня отражали 13 вражеских атак в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 41 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Вольного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Луча, Звирово, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Тернового, Новоивановки, Филии. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отразили 38 атак, три боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 156 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили 11 единиц автомобильной техники, два мотоцикла, 15 беспилотных летательных аппаратов и пункт управления БпЛА; поразили две единицы автомобильной техники, одно орудие и 5 укрытий личного состава противника.

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении наши защитники уже отразили 32 вражеские атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Шевченко, Камышеваха, Вороное и в направлении Филии, Ивановки, Искры, Сичневого, Ольговского, Полтавки. Еще четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не фиксировалось.

На Ореховском направлении противник дважды наступал, в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили четыре атаки оккупантов.

Сегодня стоит отметить воинов 140-го отдельного разведывательного батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

