Генштаб про удари по пункту угруповання військ "Центр" та 41-ї армії РФ на Донеччині: Уражено командування та особовий склад противника

8 вересня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, як зазначається, наразі уточнено результати ударів по пунктах управління російських окупантів.

"Підтверджено ураження особового складу противника, зокрема, і з числа командування", - йдеться у повідомленні.

Генштаб нагадує, що Силами і засобами ракетних військ і артилерії, Повітряних Сил, Сил безпілотних систем ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ зс рф. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку.

Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора Андрій Білоусов. Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені.

"Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил рф", - зауважили у Генштабі.

Сили оборони України продовжують завдавати вивірених ударів по об’єктах агресора, щоб змусити російську федерацію припинити загарбницьку війну.