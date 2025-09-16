РУС
Генштаб об ударах по пункту группировки войск "Центр" и 41-й армии РФ в Донецкой области: Поражено командование и личный состав противника

Удар по врагу в Торецке

8 сентября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В частности, как отмечается, сейчас уточнены результаты ударов по пунктам управления российских оккупантов.

"Подтверждено поражение личного состава противника, в том числе и из числа командования", - говорится в сообщении.

Генштаб напоминает, что Силами и средствами ракетных войск и артиллерии, Воздушных Сил, Сил беспилотных систем ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, были поражены командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск ВС РФ. Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении.

Перед этим, 28 августа, пункты управления российских войск на этом направлении посещал министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов. Вскоре после его визита указанные места дислокации командования оккупационной армии были успешно поражены.

"Удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил РФ", - отметили в Генштабе.

Силы обороны Украины продолжают наносить выверенных ударов по объектам агрессора, чтобы заставить российскую федерацию прекратить захватническую войну.

