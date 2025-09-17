Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 097 450 осіб (+1020 за добу), 11 189 танків, 32 846 артсистем, 23 277 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 097 450 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1097450 (+1020) осіб
танків - 11189 (+5) од
бойових броньованих машин - 23277 (+3) од
артилерійських систем - 32846 (+36) од
РСЗВ - 1490 (+0) од
засоби ППО - 1217 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 60079 (+360)
крилаті ракети - 3718 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 61878 (+108)
спеціальна техніка - 3965 (+0)
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
