3 009 13

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 097 450 осіб (+1020 за добу), 11 189 танків, 32 846 артсистем, 23 277 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення техніки росіян

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 097 450 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1097450 (+1020) осіб

танків - 11189 (+5) од

бойових броньованих машин - 23277 (+3) од

артилерійських систем - 32846 (+36) од

РСЗВ - 1490 (+0) од

засоби ППО - 1217 (+0) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 60079 (+360)

крилаті ракети - 3718 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 61878 (+108)

спеціальна техніка - 3965 (+0)

Також дивіться: Окупант підірвав себе гранатою під час наближення українського FPV-дрона. ВIДЕО

ліквідація рф
Фото: Генштаб

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

армія рф (18717) Генштаб ЗС (7266) ліквідація (4447) знищення (8243)
Топ коментарі
+17
Понад штуку москалів дезінтегрували - давно не було. Здавалося б, дрібничка - а кабздону приємно.
показати весь коментар
17.09.2025 07:06 Відповісти
+15
навіть скот так покірно на убій не йде як тупорилі московити
показати весь коментар
17.09.2025 07:09 Відповісти
+10
Минув 4228 день москальсько-української війни.
154! одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня присутня - 8. Арта та логістика норм.
БПЛА перебільшили 60000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 097 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
показати весь коментар
17.09.2025 08:40 Відповісти
