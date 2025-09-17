Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 097 450 человек (+1020 за сутки), 11 189 танков, 32 846 артсистем, 23 277 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 097 450 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 097 450 (+1020) человек

танков - 11 189 (+5) единиц

боевых бронированных машин - 23 277 (+3) единиц

артиллерийских систем - 32 846 (+36) единиц

РСЗО - 1490 (+0) единиц

средств ПВО - 1217 (+0) единиц

самолетов - 422 (+0) единицы

вертолетов - 341 (+0) единица

БПЛА оперативно-тактического уровня - 60 079 (+360) единиц

крылатых ракет - 3718 (+0) единиц

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн - 61 878 (+108) единиц

специальной техники - 3965 (+0) единиц.

Также смотрите: Оккупант подорвал себя гранатой во время приближения украинского FPV-дрона. ВИДЕО

Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.