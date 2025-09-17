РУС
2 386 11

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 097 450 человек (+1020 за сутки), 11 189 танков, 32 846 артсистем, 23 277 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение техники россиян

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 097 450 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 097 450 (+1020) человек

танков - 11 189 (+5) единиц

боевых бронированных машин - 23 277 (+3) единиц

артиллерийских систем - 32 846 (+36) единиц

РСЗО - 1490 (+0) единиц

средств ПВО - 1217 (+0) единиц

самолетов - 422 (+0) единицы

вертолетов - 341 (+0) единица

БПЛА оперативно-тактического уровня - 60 079 (+360) единиц

крылатых ракет - 3718 (+0) единиц

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн - 61 878 (+108) единиц

специальной техники - 3965 (+0) единиц.

Также смотрите: Оккупант подорвал себя гранатой во время приближения украинского FPV-дрона. ВИДЕО

ликвидация РФ
Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20564) Генштаб ВС (6961) ликвидация (4055) уничтожение (7925)
Топ комментарии
+13
Понад штуку москалів дезінтегрували - давно не було. Здавалося б, дрібничка - а кабздону приємно.
показать весь комментарий
17.09.2025 07:06 Ответить
+12
навіть скот так покірно на убій не йде як тупорилі московити
показать весь комментарий
17.09.2025 07:09 Ответить
+3
Минув 4228 день москальсько-української війни.
154! одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня присутня - 8. Арта та логістика норм.
БПЛА перебільшили 60000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 097 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
показать весь комментарий
17.09.2025 08:40 Ответить
