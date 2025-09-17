Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 097 450 человек (+1020 за сутки), 11 189 танков, 32 846 артсистем, 23 277 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 097 450 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 097 450 (+1020) человек
танков - 11 189 (+5) единиц
боевых бронированных машин - 23 277 (+3) единиц
артиллерийских систем - 32 846 (+36) единиц
РСЗО - 1490 (+0) единиц
средств ПВО - 1217 (+0) единиц
самолетов - 422 (+0) единицы
вертолетов - 341 (+0) единица
БПЛА оперативно-тактического уровня - 60 079 (+360) единиц
крылатых ракет - 3718 (+0) единиц
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц
подводных лодок - 1 (+0) единица
автомобильной техники и автоцистерн - 61 878 (+108) единиц
специальной техники - 3965 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Безпілотники відмічають ювілей
154! одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня присутня - 8. Арта та логістика норм.
БПЛА перебільшили 60000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 097 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.