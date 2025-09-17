Вбивство підлітка на фунікулері: вирок оголосять 22 вересня

У Шевченківському райсуді Києва відбувся другий раунд судових дебатів у справі вбивства підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері. У скоєнні злочину підозрюють працівника УДО Артема Косова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Адвокат родини Матерухіних заявив, що підозрюваний Косов умисно вбив підлітка на фунікулері. Також, за його словами, обвинувачений перебував у стані алкогольного (2,4 проміле) та наркотичного сп'яніння (канабіс).

"Використовуючи малозначний привід він ухвалює свідоме рішення - позбавити життя хлопця, який навіть не бажав сперечатися з ним", - сказав інший адвокат.

Це, за його словами, було прямим умислом на вбивство з хуліганських мотивів. 18 свідків підтвердили, що Максим не провокував конфлікт.

Зухвала поведінка потерпілого спростовується доказами. Косов, за словами захисника, намагається виставити себе жертвою.

Захист просить довічного позбавлення волі для Косова.

У суді стало відомо, що першопричиною виникнення словесного конфлікту стала суперечка на тему військової служби та захисту Батьківщини.

"Яку спровокував військовослужбовець, який сам Батьківщину ніколи не захищав та жодного дня не провів у зоні бойових дій", - сказав захисник.

Що сказав батько загиблого?

"Я зараз називаю Косова вбивцею, тому що собі постійно прикусити язика, коли називав його обвинуваченим. Це ми терпіли для того, щоб вирок був справедливим. А справедливим вироком для нас є один - пожиттєве позбавлення волі. Це не поверне нам життя нашої дитини, але це буде покаранням, яке нас може задовольнити для відчуття справедливості", - наголосив він.

Що каже захист Косова?

Адвокат обвинуваченого каже, що злого умислу у вбивстві підлітка не було.

За його словами, якби у обвинуваченого був намір позбавити життя, то у нього для цього був засіб - вогнепальна зброя. Проте він її не застосував.

Він заявив, що злочин має кваліфікуватися не за ст. 115 КК України (умисне вбивство), а за ст. 119 КК України (вбивство через необережність).

Що сказав обвинувачений Косов?

Він підтримав позицію свого захисника та заявив, що йому нічого додати до слів свого адвоката.

"Мені дуже шкода, що так сталося, людина загинула. Я не готувався до цього злочину, не мав на це мотивів. Я не міг навіть звернути увагу на те, що такі вчинки спричинять такі наслідки. Мені дуже прикро, я дійсно каюся, мені тяжко. Я також людин, я співчував родині загиблого. Це вперше в житті в мене склалася така ситуація", - зазначив Косов під час виступу.

Обвинувачений сказав, що його вчинком калічаться два життя.

"Мені б дуже хотілося змінити той день, щоб кожна людина прийшла додому, до батьків, до дружини. Якби я міг передбачити, я б напевно все зробив інакше", - додав він.

Що сказав генпрокурор Кравченко?

Генеральний прокурор перебував на засіданні.

"На жаль, щире каяття ми почули тільки в кінці, а не спочатку. Поки відбувався судовий розгляд, коли ми досліджували конкретні докази, то обвинувачений брехав суду та повідомляв інші дані. Стороні обвинувачення довелося додатково призначати експертизу, щоб довести, що обвинувачений бреше під час судового засідання, що було і доведено. Щире каяття на мене ніяк не впливає - довічне позбавлення волі", - сказав Кравченко.

Після дебатів було заявлено, що вирок оголосять 22 вересня о 11:30.

