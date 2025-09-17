Убийство подростка на фуникулере: приговор огласят 22 сентября

В Шевченковском райсуде Киева состоялся второй раунд судебных дебатов по делу об убийстве подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере. В совершении преступления подозревают работника УГО Артема Косова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Адвокат семьи Матерухиных заявил, что подозреваемый Косов умышленно убил подростка на фуникулере. Также, по его словам, обвиняемый находился в состоянии алкогольного (2,4 промилле) и наркотического опьянения (каннабис).

"Используя малозначительный повод он принимает сознательное решение - лишить жизни парня, который даже не желал спорить с ним", - сказал другой адвокат.

Это, по его словам, было прямым умыслом на убийство из хулиганских побуждений. 18 свидетелей подтвердили, что Максим не провоцировал конфликт.

Вызывающее поведение потерпевшего опровергается доказательствами. Косов, по словам защитника, пытается выставить себя жертвой.

Защита просит пожизненного лишения свободы для Косова.

В суде стало известно, что первопричиной возникновения словесного конфликта стал спор на тему военной службы и защиты Родины.

"Которую спровоцировал военнослужащий, который сам Родину никогда не защищал и ни одного дня не провел в зоне боевых действий", - сказал защитник.

Что сказал отец погибшего?

"Я сейчас называю Косова убийцей, потому что себе постоянно прикусывал язык, когда называл его обвиняемым. Это мы терпели для того, чтобы приговор был справедливым. А справедливым приговором для нас есть один - пожизненное лишение свободы. Это не вернет нам жизнь нашего ребенка, но это будет наказанием, которое нас может удовлетворить для ощущения справедливости", - подчеркнул он.

Что говорит защита Косова?

Адвокат обвиняемого говорит, что злого умысла в убийстве подростка не было.

По его словам, если бы у обвиняемого было намерение лишить жизни, то у него для этого было средство - огнестрельное оружие. Однако он его не применил.

Он заявил, что преступление должно квалифицироваться не по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), а по ст. 119 УК Украины (убийство по неосторожности).

Что сказал обвиняемый Косов?

Он поддержал позицию своего защитника и заявил, что ему нечего добавить к словам своего адвоката.

"Мне очень жаль, что так произошло, человек погиб. Я не готовился к этому преступлению, не имел на это мотивов. Я не мог даже обратить внимание на то, что такие поступки повлекут такие последствия. Мне очень жаль, я действительно раскаиваюсь, мне тяжело. Я тоже человек, я сочувствовал семье погибшего. Это впервые в жизни у меня сложилась такая ситуация", - отметил Косов во время выступления.

Обвиняемый сказал, что его поступком калечатся две жизни.

"Мне бы очень хотелось изменить тот день, чтобы каждый человек пришел домой, к родителям, к жене. Если бы я мог предвидеть, я бы наверняка все сделал иначе", - добавил он.

Что сказал генпрокурор Кравченко?

Генеральный прокурор находился на заседании.

"К сожалению, искреннее раскаяние мы услышали только в конце, а не вначале. Пока происходило судебное разбирательство, когда мы исследовали конкретные доказательства, то обвиняемый лгал суду и сообщал другие данные. Стороне обвинения пришлось дополнительно назначать экспертизу, чтобы доказать, что обвиняемый врет во время судебного заседания, что было и доказано. Искреннее раскаяние на меня никак не влияет - пожизненное лишение свободы", - сказал Кравченко.

После дебатов было заявлено, что приговор объявят 22 сентября в 11:30.

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.