Цензор.НЕТ
П’ятий саміт Кримської платформи відбудеться 24 вересня у США

кримська,платформа

П'ятий саміт міжнародної Кримської платформи, який відбудеться у 80-ту річницю ООН, буде проведено 24 вересня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами Сибіги, саміт підтвердить глобальну відданість цілям та принципам Статуту ООН: суверенітету, територіальній цілісності держав та миру.

"Саміт підтвердить тверду позицію Генеральної Асамблеї ООН щодо дотримання Статуту в контексті агресії Росії та спроби анексії території України. З 2014 року Асамблея прийняла понад двадцять резолюцій, в яких підтверджується, що Крим є частиною України", – зазначив міністр.

Кримська платформа: Крим та місто Севастополь є і залишатимуться невід'ємними частинами України

Він додав, що Україна запрошує всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту, виступити на захист Статуту ООН та сприяти встановленню справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН.

США (24317) Сибіга Андрій (652) Кримська платформа (320)
Топ коментарі
+9
Скільки вже грошей вбухали в цю Кримську платформу - скільки людей на ній підїдається
17.09.2025 14:14 Відповісти
Гроші - як вода в пісок!...
А результат?!...
17.09.2025 14:16 Відповісти
Імітація для українців бурної діяльності
17.09.2025 15:00 Відповісти
от вам!
а ви кажете, що єрмачина ні на що нездатний!
бачите, які саміти організовує?
ілона маск буде?
17.09.2025 14:18 Відповісти
Усю оту ***** з самітами, платформами, форумами, та іншими сотрясаннями повітря краще було б конвертувати у ЯЗ, користі набагато більше було б
17.09.2025 14:21 Відповісти
А сенс?

Задонатьте краще ті кошти на ЗСУ.
17.09.2025 14:30 Відповісти
Гарний спосіб зібратися, погомоніти, пісюнами помірятися.
17.09.2025 14:32 Відповісти
"З 2014 року Асамблея прийняла понад двадцять резолюцій" - сподіваюсь, в рулонах і м'якенькі
Один раз вирішити не можна, потрібно регулярно збиратися і танцювати з бубном?
17.09.2025 14:33 Відповісти
Принцип права на самовизначення отримав визнання в процесі https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F розпаду колоніальної системи спочатку у статті 1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Статуту ООН , що набув чинності в https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 році , а потім у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам (прийнятої резолюцією № 1514 XV-ої https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральної Асамблеї ООН від https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 14 грудняhttps://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1960 р . ООН.
17.09.2025 14:49 Відповісти
Тупо просирання часу і грошей.І імітація бурної діяльності
17.09.2025 14:59 Відповісти
 
 