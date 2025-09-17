П’ятий саміт Кримської платформи відбудеться 24 вересня у США
П'ятий саміт міжнародної Кримської платформи, який відбудеться у 80-ту річницю ООН, буде проведено 24 вересня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.
Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Так, за словами Сибіги, саміт підтвердить глобальну відданість цілям та принципам Статуту ООН: суверенітету, територіальній цілісності держав та миру.
"Саміт підтвердить тверду позицію Генеральної Асамблеї ООН щодо дотримання Статуту в контексті агресії Росії та спроби анексії території України. З 2014 року Асамблея прийняла понад двадцять резолюцій, в яких підтверджується, що Крим є частиною України", – зазначив міністр.
Він додав, що Україна запрошує всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту, виступити на захист Статуту ООН та сприяти встановленню справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН.
А результат?!...
а ви кажете, що єрмачина ні на що нездатний!
бачите, які саміти організовує?
ілона маск буде?
Задонатьте краще ті кошти на ЗСУ.
Один раз вирішити не можна, потрібно регулярно збиратися і танцювати з бубном?