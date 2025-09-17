РУС
Пятый саммит Крымской платформы состоится 24 сентября в США

Пятый саммит международной Крымской платформы, который состоится в 80-ю годовщину ООН, будет проведен 24 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам Сибиги, саммит подтвердит глобальную приверженность целям и принципам Устава ООН: суверенитету, территориальной целостности государств и миру.

"Саммит подтвердит твердую позицию Генеральной Ассамблеи ООН относительно соблюдения Устава в контексте агрессии России и попытки аннексии территории Украины. С 2014 года Ассамблея приняла более двадцати резолюций, в которых подтверждается, что Крым является частью Украины", - отметил министр.

Крымская платформа: Крым и город Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемыми частями Украины

Он добавил, что Украина приглашает все миролюбивые государства-члены ООН присоединиться к саммиту, выступить в защиту Устава ООН и способствовать установлению справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН.

США Сибига Андрей Крымская платформа
Скільки вже грошей вбухали в цю Кримську платформу - скільки людей на ній підїдається
17.09.2025 14:14 Ответить
Гроші - як вода в пісок!...
А результат?!...
17.09.2025 14:16 Ответить
Усю оту ***** з самітами, платформами, форумами, та іншими сотрясаннями повітря краще було б конвертувати у ЯЗ, користі набагато більше було б
17.09.2025 14:21 Ответить
Імітація для українців бурної діяльності
17.09.2025 15:00 Ответить
от вам!
а ви кажете, що єрмачина ні на що нездатний!
бачите, які саміти організовує?
ілона маск буде?
17.09.2025 14:18 Ответить
Усю оту ***** з самітами, платформами, форумами, та іншими сотрясаннями повітря краще було б конвертувати у ЯЗ, користі набагато більше було б
17.09.2025 14:21 Ответить
А сенс?

Задонатьте краще ті кошти на ЗСУ.
17.09.2025 14:30 Ответить
Гарний спосіб зібратися, погомоніти, пісюнами помірятися.
17.09.2025 14:32 Ответить
"З 2014 року Асамблея прийняла понад двадцять резолюцій" - сподіваюсь, в рулонах і м'якенькі
Один раз вирішити не можна, потрібно регулярно збиратися і танцювати з бубном?
17.09.2025 14:33 Ответить
Принцип права на самовизначення отримав визнання в процесі https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F розпаду колоніальної системи спочатку у статті 1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Статуту ООН , що набув чинності в https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 році , а потім у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам (прийнятої резолюцією № 1514 XV-ої https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральної Асамблеї ООН від https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 14 грудняhttps://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1960 р . ООН.
17.09.2025 14:49 Ответить
Тупо просирання часу і грошей.І імітація бурної діяльності
17.09.2025 14:59 Ответить
 
 