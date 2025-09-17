Пятый саммит Крымской платформы состоится 24 сентября в США

Пятый саммит международной Крымской платформы, который состоится в 80-ю годовщину ООН, будет проведен 24 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам Сибиги, саммит подтвердит глобальную приверженность целям и принципам Устава ООН: суверенитету, территориальной целостности государств и миру.

"Саммит подтвердит твердую позицию Генеральной Ассамблеи ООН относительно соблюдения Устава в контексте агрессии России и попытки аннексии территории Украины. С 2014 года Ассамблея приняла более двадцати резолюций, в которых подтверждается, что Крым является частью Украины", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымская платформа: Крым и город Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемыми частями Украины

Он добавил, что Украина приглашает все миролюбивые государства-члены ООН присоединиться к саммиту, выступить в защиту Устава ООН и способствовать установлению справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН.