Пятый саммит Крымской платформы состоится 24 сентября в США
Пятый саммит международной Крымской платформы, который состоится в 80-ю годовщину ООН, будет проведен 24 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Так, по словам Сибиги, саммит подтвердит глобальную приверженность целям и принципам Устава ООН: суверенитету, территориальной целостности государств и миру.
"Саммит подтвердит твердую позицию Генеральной Ассамблеи ООН относительно соблюдения Устава в контексте агрессии России и попытки аннексии территории Украины. С 2014 года Ассамблея приняла более двадцати резолюций, в которых подтверждается, что Крым является частью Украины", - отметил министр.
Он добавил, что Украина приглашает все миролюбивые государства-члены ООН присоединиться к саммиту, выступить в защиту Устава ООН и способствовать установлению справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН.
А результат?!...
а ви кажете, що єрмачина ні на що нездатний!
бачите, які саміти організовує?
ілона маск буде?
Задонатьте краще ті кошти на ЗСУ.
Один раз вирішити не можна, потрібно регулярно збиратися і танцювати з бубном?