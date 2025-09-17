Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша на посаду судді Конституційного суду.

Відповідний указ №687/2025 оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного Суду України",- йдеться в указі.

Що відомо про нового суддю КСУ?

Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук. Про це пише "Судово-юридична газета".

Він отримав 6 голосів "за" при відборі кандидатів до КСУ Дорадчою групою експертів за участі "міжнародників".

