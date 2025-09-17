УКР
Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша на посаду судді Конституційного суду.

Відповідний указ 687/2025 оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного Суду України",- йдеться в указі.

Що відомо про нового суддю КСУ?

Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук. Про це пише "Судово-юридична газета".

Він отримав 6 голосів "за" при відборі кандидатів до КСУ Дорадчою групою експертів за участі "міжнародників".

Автор: 

Зеленський Володимир (25502) КС (1429) призначення (2352)
Призначив єрмак,Зеленський просто підписав
показати весь коментар
17.09.2025 18:59 Відповісти
100% свій судя?
показати весь коментар
17.09.2025 19:00 Відповісти
без сумніву отримав посаду маючи пашпорт з куркою та родичів у кацапії....інших зелені не призначають
показати весь коментар
17.09.2025 19:02 Відповісти
Всіх жидів сіоністів-сталіністів потрібно гнати з України, жодного жида чекіста не повинно бути на святій землі України ☝️
ЖИДИ ZІОНІСТИ ЦЕ РАКОВА ПУХЛИНА НА СВЯТІЙ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
показати весь коментар
17.09.2025 19:02 Відповісти
Всі українці -сіоністи. Адже вони завжди виступали за те щоб кожен народ мав свою країну, виїхав туди і жив там довго і щасливо, а не прагнув встановити тут свої звичаї і порядки.
показати весь коментар
17.09.2025 19:13 Відповісти
А як там щодо отримання грошового забезпечення з України, отими потікавшими за кордон, суддівськими від портнова!! Вони і на «удальонці», і за так званий «власний рахунок» (привозять керовніки якесь пійло та суддівським КАДРОВИКАМ з БУХГАЛТЕРІЄЮ, ті їм оформляють, якусь «лабуду з наказом», і вони знову заброньовані виїздять за кордон, щоб там отримувати гроші, в країні перебування, і через деякий час, знову усе по колу!!!
показати весь коментар
17.09.2025 19:13 Відповісти
 
 