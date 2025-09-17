1 909 14
Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда
Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша на должность судьи Конституционного суда.
Соответствующий указ №687/2025 обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Назначить Барабаша Юрия Григорьевича судьей Конституционного суда Украины", - говорится в указе.
Что известно о новом судье КСУ?
Юрий Барабаш - проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".
Он получил 6 голосов "за" при отборе кандидатов в КСУ Совещательной группой экспертов с участием "международников".
Що полягає в ігноруванні створеною Президентом конкурсною комісією рішення Дорадчої групи експертів щодо рейтингового списку кандидатів (https://bit.ly/4iueOlX протокол #16 від 18.02.2025р.).
Так, Водянніков отримав 4 голоси Дорадчої групи, як і ще один висуванець на вакантну посаду Савчин. Натомість, інший претендент Константий, який отримав 5 голосів Дорадчої групи, взагалі не був включений до списку претендентів на одну з трьох вакантних посад судді КС за квотою Президента згідно https://www.president.gov.ua/administration/rishennya-konkursnoyi-komisiyi-dlya-provedennya-konkursnogo-961?fbclid=IwY2xjawI-cCdleHRuA2FlbQIxMQABHSDPmSL6CgG8m1KpgDxe6C7hPH3SXuiF-IzyHMqcFlW3kwBT3xrI89fVHw_aem_x2_XXvCSw1d264XBCshFNQ рішення конкурсної комісії.