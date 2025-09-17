РУС
Новости Назначение судей КСУ
1 909 14

Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Зеленський

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша на должность судьи Конституционного суда.

Соответствующий указ №687/2025 обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Барабаша Юрия Григорьевича судьей Конституционного суда Украины", - говорится в указе.

Что известно о новом судье КСУ?

Юрий Барабаш - проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Он получил 6 голосов "за" при отборе кандидатов в КСУ Совещательной группой экспертов с участием "международников".

Читайте также: Зеленский назначил судьей Конституционного суда Александра Водянникова

Автор: 

Зеленский Владимир (21956) КС (2250) назначение (2210)
Топ комментарии
+10
Призначив єрмак,Зеленський просто підписав
17.09.2025 18:59 Ответить
+8
без сумніву отримав посаду маючи пашпорт з куркою та родичів у кацапії....інших зелені не призначають
17.09.2025 19:02 Ответить
+5
Це ж скільки роботи потім буде--вичищати усі гнидники опісля зелено-синьої плісняви.
17.09.2025 19:34 Ответить
100% свій судя?
показать весь комментарий
17.09.2025 19:00 Ответить
Всі українці -сіоністи. Адже вони завжди виступали за те щоб кожен народ мав свою країну, виїхав туди і жив там довго і щасливо, а не прагнув встановити тут свої звичаї і порядки.
17.09.2025 19:13 Ответить
А як там щодо отримання грошового забезпечення з України, отими потікавшими за кордон, суддівськими від портнова!! Вони і на «удальонці», і за так званий «власний рахунок» (привозять керовніки якесь пійло та суддівським КАДРОВИКАМ з БУХГАЛТЕРІЄЮ, ті їм оформляють, якусь «лабуду з наказом», і вони знову заброньовані виїздять за кордон, щоб там отримувати гроші, в країні перебування, і через деякий час, знову усе по колу!!!
17.09.2025 19:13 Ответить
Зеленський, призначивши суддею КСУ Водяннікова, порушив вимоги низки статей Закону "Про Конституційний Суд України", зокрема частини 8 статті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#n982 10-8 .
Що полягає в ігноруванні створеною Президентом конкурсною комісією рішення Дорадчої групи експертів щодо рейтингового списку кандидатів (https://bit.ly/4iueOlX протокол #16 від 18.02.2025р.).
Так, Водянніков отримав 4 голоси Дорадчої групи, як і ще один висуванець на вакантну посаду Савчин. Натомість, інший претендент Константий, який отримав 5 голосів Дорадчої групи, взагалі не був включений до списку претендентів на одну з трьох вакантних посад судді КС за квотою Президента згідно https://www.president.gov.ua/administration/rishennya-konkursnoyi-komisiyi-dlya-provedennya-konkursnogo-961?fbclid=IwY2xjawI-cCdleHRuA2FlbQIxMQABHSDPmSL6CgG8m1KpgDxe6C7hPH3SXuiF-IzyHMqcFlW3kwBT3xrI89fVHw_aem_x2_XXvCSw1d264XBCshFNQ рішення конкурсної комісії.
17.09.2025 19:26 Ответить
З грошовим забезпеченням усім потікавшим все нормально: з/п 100%+$50/добу закордонного відрядження+100% оплата транспорту туди-сюди класа "люкс", "СВ" чи "бізнес-клас". Можливо + доплата за шкідливі/небезпечні умови праці.
17.09.2025 19:28 Ответить
а статки цього судді, на початку каденції , не хочете оприлюднити ?
17.09.2025 20:22 Ответить
Просрочка думає і далі у корита сидіти
17.09.2025 20:35 Ответить
Шось на Цензор сьогодні напала zeлена чумка.🤮 Забагато новин про zeлений гній
17.09.2025 21:51 Ответить
 
 