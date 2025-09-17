Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша на должность судьи Конституционного суда.

Соответствующий указ №687/2025 обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Барабаша Юрия Григорьевича судьей Конституционного суда Украины", - говорится в указе.

Что известно о новом судье КСУ?

Юрий Барабаш - проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Он получил 6 голосов "за" при отборе кандидатов в КСУ Совещательной группой экспертов с участием "международников".

