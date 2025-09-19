Путін не зацікавлений у мирних переговорах, - глава MI6 Мур
Глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії МІ6 Річард Мур вважає, що Путін не зацікавлений у мирних переговорах.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, російський диктатор розраховує на капітуляцію України.
Мур також заявив, що Путін "відкусив більше, ніж може прожувати" та недооцінив українців.
Топ коментарі
+3 drowsy_cat
показати весь коментар19.09.2025 10:43 Відповісти Посилання
+1 Xeewaj Q.
показати весь коментар19.09.2025 11:15 Відповісти Посилання
+1 Ан Мур
показати весь коментар19.09.2025 11:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж труп не вірить!
а Мур вголос озвучив виключно для підсилення позицій Стармера та Короля під час їхніх зустрічей із іржавим
цікаво було б почути думку директора цру з цього ж приводу, так би мовити як одного з головних джерел інфи для адміністрації уйат хаузу
В дивному світі ми живемо.
Притомні з виду політики (стармер, мерц, стубб, та в якійсь мірі макрон) - рухаються по інерції . Всі розуміють, що путін 9 місяців грає трампом, як на скрипці, але окрім очевидних слів, дій більше немає.