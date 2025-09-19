Путін не зацікавлений у мирних переговорах, - глава MI6 Мур

Глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії МІ6 Річард Мур вважає, що Путін не зацікавлений у мирних переговорах.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російський диктатор розраховує на капітуляцію України.

Мур також заявив, що Путін "відкусив більше, ніж може прожувати" та недооцінив українців.

Читайте: РФ проводить "приголомшливо безрозсудні" диверсії проти західних союзників України, - глава МІ6 Мур