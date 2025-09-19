УКР
Путін не зацікавлений у мирних переговорах, - глава MI6 Мур

Британська розвідка вважає, що Путін не налаштований на переговори

Глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії МІ6 Річард Мур вважає, що Путін не зацікавлений у мирних переговорах.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російський диктатор розраховує на капітуляцію України.

Мур також заявив, що Путін "відкусив більше, ніж може прожувати" та недооцінив українців.

Читайте: РФ проводить "приголомшливо безрозсудні" диверсії проти західних союзників України, - глава МІ6 Мур

МІ6 (15) Велика Британія (5793) путін володимир (24821) війна в Україні (6212)
+3
Яка глибока думка.
показати весь коментар
19.09.2025 10:43 Відповісти
+1
Вони обидва не зацікавлені. І результату не буде. Але не перекручуйте, будь ласка. Перемовини в поцкві, як того хоче х/йло - це буде фіаско і сором на рівні червоної доріжці на Алясці.
показати весь коментар
19.09.2025 11:15 Відповісти
+1
так і я про те ж...
Але ж труп не вірить!
показати весь коментар
19.09.2025 11:40 Відповісти
Тезко, а тобі трумп не вірить...
показати весь коментар
19.09.2025 10:53 Відповісти
він для іржавого це говорить, бо цру сциться іржавому прямо це доповісти за його друга ***** та й не читає іржавий звітів цру, бо гольф час відбирає
показати весь коментар
19.09.2025 11:37 Відповісти
іржавий вірить тіки своєму другу *****
а Мур вголос озвучив виключно для підсилення позицій Стармера та Короля під час їхніх зустрічей із іржавим
цікаво було б почути думку директора цру з цього ж приводу, так би мовити як одного з головних джерел інфи для адміністрації уйат хаузу
показати весь коментар
19.09.2025 11:53 Відповісти
МІ6 - тупі чи щойно прокинулися? А ще передовою розвідкою в світі вважаються... Чи це навмисне введення ворога в оману?
показати весь коментар
19.09.2025 10:55 Відповісти
Путін: "моя команда виїде на переговори хоч завтра." Зеленський та ЄС: "ні, спочатку росія має зробити А, Б, В, і взагалі нас і так все влаштовує, плюсів від продовження війни більше, ніж від її завершення". Глава MI6 Мур: "Путін не зацікавлений у мирних переговорах."
В дивному світі ми живемо.
показати весь коментар
19.09.2025 10:56 Відповісти
Еще бы ему быть заинтересованным, если Трамп и ЕС оставили ему возможность догрызть Донецкую область, а если даже всю не сможет, то рассчитывает обменять на захваченное в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
показати весь коментар
19.09.2025 11:25 Відповісти
Дуже потужна інформація, жаль що нікому не цікава, навіть стармеру.

Притомні з виду політики (стармер, мерц, стубб, та в якійсь мірі макрон) - рухаються по інерції . Всі розуміють, що путін 9 місяців грає трампом, як на скрипці, але окрім очевидних слів, дій більше немає.
показати весь коментар
19.09.2025 11:36 Відповісти
Британская MI-6 ("вертолет") - локация самых одаренных аналитиков в мире! 👌
показати весь коментар
19.09.2025 13:01 Відповісти
 
 