Путин не заинтересован в мирных переговорах, - глава MI6 Мур

Глава Службы внешней разведки Великобритании МИ6 Ричард Мур считает, что Путин не заинтересован в мирных переговорах.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российский диктатор рассчитывает на капитуляцию Украины.

Мур также заявил, что Путин "откусил больше, чем может прожевать" и недооценил украинцев.

