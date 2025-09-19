Путин не заинтересован в мирных переговорах, - глава MI6 Мур
Глава Службы внешней разведки Великобритании МИ6 Ричард Мур считает, что Путин не заинтересован в мирных переговорах.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российский диктатор рассчитывает на капитуляцию Украины.
Мур также заявил, что Путин "откусил больше, чем может прожевать" и недооценил украинцев.
В дивному світі ми живемо.