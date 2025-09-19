РУС
Путин не заинтересован в мирных переговорах, - глава MI6 Мур

Британская разведка считает, что Путин не настроен на переговоры

Глава Службы внешней разведки Великобритании МИ6 Ричард Мур считает, что Путин не заинтересован в мирных переговорах.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российский диктатор рассчитывает на капитуляцию Украины.

Мур также заявил, что Путин "откусил больше, чем может прожевать" и недооценил украинцев.

Читайте: РФ проводит "потрясающе безрассудные" диверсии против западных союзников Украины, - глава МИ6 Мур

MI6 (17) Великобритания (5136) путин владимир (32205) война в Украине (6165)
Яка глибока думка.
19.09.2025 10:43 Ответить
Тезко, а тобі трумп не вірить...
19.09.2025 10:53 Ответить
МІ6 - тупі чи щойно прокинулися? А ще передовою розвідкою в світі вважаються... Чи це навмисне введення ворога в оману?
19.09.2025 10:55 Ответить
Путін: "моя команда виїде на переговори хоч завтра." Зеленський та ЄС: "ні, спочатку росія має зробити А, Б, В, і взагалі нас і так все влаштовує, плюсів від продовження війни більше, ніж від її завершення". Глава MI6 Мур: "Путін не зацікавлений у мирних переговорах."
В дивному світі ми живемо.
19.09.2025 10:56 Ответить
Вони обидва не зацікавлені. І результату не буде. Але не перекручуйте, будь ласка. Перемовини в поцкві, як того хоче х/йло - це буде фіаско і сором на рівні червоної доріжці на Алясці.
19.09.2025 11:15 Ответить
Еще бы ему быть заинтересованным, если Трамп и ЕС оставили ему возможность догрызть Донецкую область, а если даже всю не сможет, то рассчитывает обменять на захваченное в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
19.09.2025 11:25 Ответить
 
 