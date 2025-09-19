Росія і В’єтнам використовували нафтосхему для приховування платежів за зброю, - AP

Росія та В’єтнам розробили механізм, який дозволяє приховувати розрахунки за постачання зброї та обходити контроль західних санкцій.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Джерелом матеріалу стали внутрішні документи в’єтнамської держнафтокомпанії Petrovietnam (PVN), передані агентству в межах підготовки до візиту президента РФ Володимира Путіна.

За документами 2024 року, які AP оприлюднило, для оплати постачань російської військової продукції використовувалися спільні нафтові підприємства двох країн. Платежі переводилися всередині Росії та В’єтнаму - поза системою SWIFT - через спільні підприємства PVN і російської "Зарубєжнєфти". У документі згадані назви двох спільних компаній: у Росії - "Русвьетпетро", у В’єтнамі - "Вьетсовпетро".

"В умовах, коли США і західні країни вводять санкції проти Росії в цілому і виключають її з SWIFT зокрема, цей спосіб оплати вважається відносно конфіденційним і відповідним, оскільки гроші обертаються тільки на території В’єтнаму і Росії, і В’єтнаму не потрібно турбуватися про ризики постраждати від американського ембарго", - пояснює генеральний директор PVN Ле Нгок Сон в документі від 11 червня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів українських дронів: Експорт нафтопродуктів з Росії морем впав майже на 20%