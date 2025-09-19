УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11338 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця в оборонній промисловості України та ЄС
307 1

Європі варто фундаментально переглянути безпекову співпрацю з Україною, - Будріс

Співпраця України та Європи. Чого прагнуть у Литві?

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що Європа має переглянути безпекову співпрацю з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні фундаментально переглянути те, що ми робимо у співпраці з Україною у сфері безпеки. Щодо цього є згода. Йдеться не про подальшу підтримку України в обороні континенту, не про надання потрібних ресурсів. Ми повинні змінити парадигму, те, як ми взаємодіємо та співпрацюємо з Україною. Ми повинні інтегрувати те, що ви робите, з тим, що робимо ми", - сказав очільник МЗС.

За словами Будріса, інтеграція стосується боротьби з безпілотниками, захисту неба, інтеграції всіх систем, із урахуванням викликів, з якими стикається НАТО, Литва та решта сусідів України.

"Ми повинні приїжджати сюди та вчитися, привнести досвід в інші країни та розширити ці можливості", - додав міністр.

Також читайте: Допомога Литви Україні цьогоріч сягне 1 млрд євро, - глава МЗС Будріс

Автор: 

Європа (2015) допомога (8751) Будріс Кястутіс (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
проснулись
показати весь коментар
19.09.2025 16:29 Відповісти
 
 