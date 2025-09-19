Європі варто фундаментально переглянути безпекову співпрацю з Україною, - Будріс
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що Європа має переглянути безпекову співпрацю з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми повинні фундаментально переглянути те, що ми робимо у співпраці з Україною у сфері безпеки. Щодо цього є згода. Йдеться не про подальшу підтримку України в обороні континенту, не про надання потрібних ресурсів. Ми повинні змінити парадигму, те, як ми взаємодіємо та співпрацюємо з Україною. Ми повинні інтегрувати те, що ви робите, з тим, що робимо ми", - сказав очільник МЗС.
За словами Будріса, інтеграція стосується боротьби з безпілотниками, захисту неба, інтеграції всіх систем, із урахуванням викликів, з якими стикається НАТО, Литва та решта сусідів України.
"Ми повинні приїжджати сюди та вчитися, привнести досвід в інші країни та розширити ці можливості", - додав міністр.
