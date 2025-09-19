Допомога Литви Україні цьогоріч сягне 1 млрд євро, - глава МЗС Будріс

Литва цьогоріч планує досягнути показника в 1 млрд євро наданої допомоги Україні.

Про це заявив глава МЗС Кястутіс Будріс під час пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо більше працювати над військовою підтримкою. Цього року ми досягнемо 1 мільярда євро військової та безпекової допомоги. Ми продовжуємо проєкти реконструкції, гуманітарну допомогу", - зазначив міністр.

Також Будріс сказав, що під час візиту відкриє в українській столиці Офіс центрального агентства з управління проєктами, щоб збільшити присутність його країни та зусилля з розвитку і реконструкції.

За його словами, установа допомагатиме Україні зі вступом до Європейського Союзу.

