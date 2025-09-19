УКР
Допомога Литви Україні цьогоріч сягне 1 млрд євро, - глава МЗС Будріс

Допомога Литви Україні сягне у 2025 році 1 млрд євро

Литва цьогоріч планує досягнути показника в 1 млрд євро наданої допомоги Україні.

Про це заявив глава МЗС Кястутіс Будріс під час пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо більше працювати над військовою підтримкою. Цього року ми досягнемо 1 мільярда євро військової та безпекової допомоги. Ми продовжуємо проєкти реконструкції, гуманітарну допомогу", - зазначив міністр.

Також Будріс сказав, що під час візиту відкриє в українській столиці Офіс центрального агентства з управління проєктами, щоб збільшити присутність його країни та зусилля з розвитку і реконструкції.

За його словами, установа допомагатиме Україні зі вступом до Європейського Союзу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міністр закордонних справ Литви Будріс приїхав до Києва та висловив підтримку Україні. ВIДЕО

Автор: 

Литва (2550) допомога (8751) Будріс Кястутіс (1)
В пику піндосам..
показати весь коментар
19.09.2025 16:08 Відповісти
А от США дасть (можливо) 500! Але є нюанс - мільйонів.
показати весь коментар
19.09.2025 16:27 Відповісти
 
 