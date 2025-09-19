Помощь Литвы Украине в этом году достигнет 1 млрд евро, - глава МИД Будрис

Литва в этом году планирует достичь показателя в 1 млрд евро предоставленной помощи Украине.

Об этом заявил глава МИД Кястутис Будрис во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем больше работать над военной поддержкой. В этом году мы достигнем 1 миллиарда евро военной помощи и помощи в сфере безопасности. Мы продолжаем проекты реконструкции, гуманитарную помощь", - отметил министр.

Также Будрис сказал, что во время визита откроет в украинской столице Офис центрального агентства по управлению проектами, чтобы увеличить присутствие его страны и усилия по развитию и реконструкции.

По его словам, учреждение будет помогать Украине со вступлением в Европейский Союз.

