Европе стоит фундаментально пересмотреть сотрудничество с Украиной в сфере безопасности, - Будрис

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что Европа должна пересмотреть сотрудничество по безопасности с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны фундаментально пересмотреть то, что мы делаем в сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности. Относительно этого есть согласие. Речь идет не о дальнейшей поддержке Украины в обороне континента, не о предоставлении нужных ресурсов. Мы должны изменить парадигму, то, как мы взаимодействуем и сотрудничаем с Украиной. Мы должны интегрировать то, что вы делаете, с тем, что делаем мы", - сказал глава МИД.

По словам Будриса, интеграция касается борьбы с беспилотниками, защиты неба, интеграции всех систем, с учетом вызовов, с которыми сталкивается НАТО, Литва и остальные соседи Украины.

"Мы должны приезжать сюда и учиться, привнести опыт в другие страны и расширить эти возможности", - добавил министр.

