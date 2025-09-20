УКР
Новини Зустріч Трампа з Ердоганом
144 4

Трамп проведе зустріч з Ердоганом 25 вересня в Білому домі

Трамп зустрінеться з Ердоганом

У четвер, 25 вересня, президент США Дональд Трамп прийме у Білому домі лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це американський президент повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над багатьма торговельними та військовими угодами з президентом, зокрема масштабною закупівлею літаків Boeing, великою угодою щодо F-16 та продовженням переговорів щодо F-35, які, як ми сподіваємося, завершаться позитивно", - написав Трамп.

допис

Читайте також: Ердоган сподівається, що Трамп розблокує поставки F-35 Туреччині

Турецькі аерокосмічні індустрії (TAI) продовжують розвиток свого винищувача п'ятого покоління KAAN, збудовуючи другий та третій прототипи, оскільки представники компанії підтверджують зростаючий міжнародний інтерес, в тому числі з боку кількох європейських країн, згідно з повідомленнями оборонних медіа Infodefensa та Defensayseguridad, які нещодавно відвідали підприємства турецької оборонної промисловості.
показати весь коментар
20.09.2025 00:31 Відповісти
TAI Kaan - це стеллс, двомоторний винищувач, розроблений компанією Turkish Aerospace Industries (TAI) у співпраці з BAE Systems.
Цей проєкт розпочався у 2010 році і має на меті підвищення оборонних можливостей Туреччини, особливо після її виключення з програми F-35 через геополітичні напруження.
TAI Kaan має на меті замінити старіючий флот F-16 і планується до постачання турецьким військово-повітряним силам до кінця 2028 року.
показати весь коментар
20.09.2025 00:38 Відповісти
Трамп підтягуює чи відтягує "важку артилерію" ????
показати весь коментар
20.09.2025 00:43 Відповісти
може Ердоган позичить одне яйце трампу що б у того сміливість з'явилася?
показати весь коментар
20.09.2025 01:42 Відповісти
 
 