Трамп проведе зустріч з Ердоганом 25 вересня в Білому домі
У четвер, 25 вересня, президент США Дональд Трамп прийме у Білому домі лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
Про це американський президент повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми працюємо над багатьма торговельними та військовими угодами з президентом, зокрема масштабною закупівлею літаків Boeing, великою угодою щодо F-16 та продовженням переговорів щодо F-35, які, як ми сподіваємося, завершаться позитивно", - написав Трамп.
Цей проєкт розпочався у 2010 році і має на меті підвищення оборонних можливостей Туреччини, особливо після її виключення з програми F-35 через геополітичні напруження.
TAI Kaan має на меті замінити старіючий флот F-16 і планується до постачання турецьким військово-повітряним силам до кінця 2028 року.