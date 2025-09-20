Трамп проведе зустріч з Ердоганом 25 вересня в Білому домі

У четвер, 25 вересня, президент США Дональд Трамп прийме у Білому домі лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це американський президент повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над багатьма торговельними та військовими угодами з президентом, зокрема масштабною закупівлею літаків Boeing, великою угодою щодо F-16 та продовженням переговорів щодо F-35, які, як ми сподіваємося, завершаться позитивно", - написав Трамп.

