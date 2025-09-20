Трамп проведет встречу с Эрдоганом 25 сентября в Белом доме
В четверг, 25 сентября, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом американский президент сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы работаем над многими торговыми и военными соглашениями с президентом, в частности - масштабной закупкой самолетов Boeing, большим соглашением по F-16 и продолжением переговоров по F-35, которые, как мы надеемся, завершатся положительно", - написал Трамп.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цей проєкт розпочався у 2010 році і має на меті підвищення оборонних можливостей Туреччини, особливо після її виключення з програми F-35 через геополітичні напруження.
TAI Kaan має на меті замінити старіючий флот F-16 і планується до постачання турецьким військово-повітряним силам до кінця 2028 року.