Трамп проведет встречу с Эрдоганом 25 сентября в Белом доме

В четверг, 25 сентября, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом американский президент сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над многими торговыми и военными соглашениями с президентом, в частности - масштабной закупкой самолетов Boeing, большим соглашением по F-16 и продолжением переговоров по F-35, которые, как мы надеемся, завершатся положительно", - написал Трамп.

