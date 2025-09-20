РУС
Новости Встреча Трампа с Ердоганом
338 4

Трамп проведет встречу с Эрдоганом 25 сентября в Белом доме

Трамп встретится с Эрдоганом

В четверг, 25 сентября, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом американский президент сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над многими торговыми и военными соглашениями с президентом, в частности - масштабной закупкой самолетов Boeing, большим соглашением по F-16 и продолжением переговоров по F-35, которые, как мы надеемся, завершатся положительно", - написал Трамп.

Читайте также: Эрдоган надеется, что Трамп разблокирует поставки F-35 Турции

США (27934) Эрдоган Реджеп Тайип (948) Трамп Дональд (6640)
Турецькі аерокосмічні індустрії (TAI) продовжують розвиток свого винищувача п'ятого покоління KAAN, збудовуючи другий та третій прототипи, оскільки представники компанії підтверджують зростаючий міжнародний інтерес, в тому числі з боку кількох європейських країн, згідно з повідомленнями оборонних медіа Infodefensa та Defensayseguridad, які нещодавно відвідали підприємства турецької оборонної промисловості.
20.09.2025 00:31 Ответить
TAI Kaan - це стеллс, двомоторний винищувач, розроблений компанією Turkish Aerospace Industries (TAI) у співпраці з BAE Systems.
Цей проєкт розпочався у 2010 році і має на меті підвищення оборонних можливостей Туреччини, особливо після її виключення з програми F-35 через геополітичні напруження.
TAI Kaan має на меті замінити старіючий флот F-16 і планується до постачання турецьким військово-повітряним силам до кінця 2028 року.
20.09.2025 00:38 Ответить
Трамп підтягуює чи відтягує "важку артилерію" ????
20.09.2025 00:43 Ответить
може Ердоган позичить одне яйце трампу що б у того сміливість з'явилася?
20.09.2025 01:42 Ответить
 
 