"На картах усе навпаки": російські військові брешуть командуванню про ситуацію на фронті, - Зеленський
Сили оборони під час контрнаступу на Донеччині захопили ворожі карти, які свідчать про те, що росіяни вводять в оману своє командування.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Учора, під час доповіді про нашу операцію (йдеться про контрнаступ на Добропіллі. - Ред.), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив російські мапи. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у росіян на картах усе навпаки", - сказав Зеленський.
За його словами, це свідчить про те, що доповідь середньої ланки керівництву в росіян "відрізняється від реальної ситуації".
"Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять уже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності", - додав він.
Напевно, замість наступів - відступи, а замість відступів - наступи?
Не звертай уваги, то рашисти спеціально так свої мапи друкують, що всіх заплутати.🖕
До речі, може і у пуйла в очах, куди хтось заглядав, не мир був, а "усе навпаки"?
)))
Тузом подрібнив, Бенджаміна Франкліна в трубочку скрутив та втянув.
Так навіть Ніколас Кейдж чи Джон Траволта вміють.
Додамо Потужності!!! Заради Лідора поТУЖИМОСЬ💪 разом !!
Вас, хоя раз опитували?)
Авжеж віримо 🤣
От біда...
Вищий пілотаж!
Так Володимир Олександрович прокоментував ситуацію на фронті, після зустрічі з тарологинями з єдиного блаблафону.