"На картах усе навпаки": російські військові брешуть командуванню про ситуацію на фронті, - Зеленський

Сили оборони під час контрнаступу на Донеччині захопили ворожі карти, які свідчать про те, що росіяни вводять в оману своє командування.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Учора, під час доповіді про нашу операцію (йдеться про контрнаступ на Добропіллі. - Ред.), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив російські мапи. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у росіян на картах усе навпаки", - сказав Зеленський.

За його словами, це свідчить про те, що доповідь середньої ланки керівництву в росіян "відрізняється від реальної ситуації".

Також читайте: Зеленський про контрнаступ ЗСУ в районах Добропілля і Покровська: Близько 330 кілометрів повернуто під наш контроль

"Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять уже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності", - додав він.