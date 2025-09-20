УКР
Новини Бої на сході України
"На картах усе навпаки": російські військові брешуть командуванню про ситуацію на фронті, - Зеленський

Покровськ

Сили оборони під час контрнаступу на Донеччині захопили ворожі карти, які свідчать про те, що росіяни вводять в оману своє командування.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське

"Учора, під час доповіді про нашу операцію (йдеться про контрнаступ на Добропіллі. - Ред.), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив російські мапи. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у росіян на картах усе навпаки", - сказав Зеленський.

За його словами, це свідчить про те, що доповідь середньої ланки керівництву в росіян "відрізняється від реальної ситуації".

Зеленський про контрнаступ ЗСУ в районах Добропілля і Покровська: Близько 330 кілометрів повернуто під наш контроль

"Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять уже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) Донецька область (9643) Покровськ (820) Покровський район (1014) Добропілля (91)
Топ коментарі
+19
Аби у нас менше брехали , то не наступали на одні і ті ж граблі. І ситуація на фронті була інша
20.09.2025 15:55 Відповісти
+14
О, то надпотужний та верховний головком вже розбирається в картах краще за військових?
20.09.2025 15:54 Відповісти
+13
Рашка бреше,а як мені хочеться,щоб і ми не брехали.
20.09.2025 15:50 Відповісти
Рашка бреше,а як мені хочеться,щоб і ми не брехали.
20.09.2025 15:50 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/20/7531719/ DeepState: армія РФ просунулася у трьох областях
20.09.2025 16:22 Відповісти
Каже, що бачив російські мапи і там усе навпаки 🙃
Напевно, замість наступів - відступи, а замість відступів - наступи?
Не звертай уваги, то рашисти спеціально так свої мапи друкують, що всіх заплутати.🖕

До речі, може і у пуйла в очах, куди хтось заглядав, не мир був, а "усе навпаки"?
20.09.2025 16:27 Відповісти
О, то надпотужний та верховний головком вже розбирається в картах краще за військових?
20.09.2025 15:54 Відповісти
Шах і мат трампісти!! У нього є карти )))) 🃏
20.09.2025 15:58 Відповісти
Тихо! Воно цілий юрист-літьоха!

)))
20.09.2025 16:01 Відповісти
Целый юрист солдат-деловод.
20.09.2025 16:15 Відповісти
Бідоносець він...
20.09.2025 16:17 Відповісти
А то! 😁 Пуля, покер, преферанс... Як дрібний злодюжка Фукс з відомого мультика Київнаукфільму, талановито змальованого Радною Сахалтуєвим "Пригоди кчпітана Врунгеля".
20.09.2025 16:11 Відповісти
У гральних картах може трохи володає 😁
20.09.2025 16:40 Відповісти
Теж мені проблема А що в них розбиратися?
Тузом подрібнив, Бенджаміна Франкліна в трубочку скрутив та втянув.
Так навіть Ніколас Кейдж чи Джон Траволта вміють.
20.09.2025 16:41 Відповісти
Аби у нас менше брехали , то не наступали на одні і ті ж граблі. І ситуація на фронті була інша
20.09.2025 15:55 Відповісти
Вірте Марахвону!!
Додамо Потужності!!! Заради Лідора поТУЖИМОСЬ💪 разом !!
20.09.2025 15:57 Відповісти
А його хтось дивляться? Клієнти дурки?))
20.09.2025 16:02 Відповісти
виявляється, клієнтів аж 59% всього населення...
20.09.2025 16:10 Відповісти
Через той КМІС, зе! бабло бюджетне виводить. Там афігезні гроші..

Вас, хоя раз опитували?)
20.09.2025 16:21 Відповісти
Результати опитування КМІС 🤣
Авжеж віримо 🤣
20.09.2025 16:23 Відповісти
Тобто Зеля вже біля москви, а карти що кацапи біля Дніпра нам брешуть ?
20.09.2025 15:58 Відповісти
немає більшого мародера і брехуна за зе- Гниду
20.09.2025 15:58 Відповісти
Діп Стейт теж бреше?
20.09.2025 16:00 Відповісти
Звісно бреше,не показав потужного прориву Сирського
20.09.2025 16:03 Відповісти
А у нього щось прорвалося?
От біда...
20.09.2025 16:24 Відповісти
Навіть не знаю,що і сказати.На марафєті постійні контрнаступи,успіхи,навіть озброєння нікуди вже дівати.Бридко чути цього тупого брехливого зрадника-довпойоба.Найгірше те,що цей вилупок веде країну до знищення на очах мудрого наріту.
20.09.2025 16:00 Відповісти
"Никому верить нельзя, мне-можно!"(В.Зеленский)
20.09.2025 16:01 Відповісти
Зі сталіна змавпував..
20.09.2025 16:03 Відповісти
Muller
20.09.2025 16:14 Відповісти
Та сталін теж таке казав..не тільки Мюллєр)))
20.09.2025 16:19 Відповісти
Може ще ДіпСтейту сраку надрати?
20.09.2025 16:04 Відповісти
Ти хоча б діпстейт подивився, ідіот! Таке відчуття, що не тільки хло отримує контрольовану інформацію через папочки, а і цей прилурок, хоча в нього під руками є інтернет,міг би і подивитися. Відірваний повністю від реальності кончений самодур.
20.09.2025 16:07 Відповісти
Цей єврей молодець, ніяких докорів сумління, ніяких емоцій, ніяких сентиментів - просто сцить на обличчя електорату.
Вищий пілотаж!
20.09.2025 16:13 Відповісти
Хуцпатий поц, щось забагато цього гундосого на цензорі.
20.09.2025 16:20 Відповісти
Вава, тобі електронну карту також кацап подавав.
20.09.2025 16:20 Відповісти
Не дивляться Шмарафон, а карти показують з deepstate??? От падлюки!
20.09.2025 16:26 Відповісти
*****... б
20.09.2025 16:26 Відповісти
Де руцьки вчились брехати, Зеленський викладав.
20.09.2025 16:27 Відповісти
Поц, а ось цей військовий ЗСУ бреше чи ні - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
20.09.2025 16:44 Відповісти
"На картах усе навпаки".
Так Володимир Олександрович прокоментував ситуацію на фронті, після зустрічі з тарологинями з єдиного блаблафону.
20.09.2025 17:15 Відповісти
Ну правильно, перший звинуватив - не винний. Так же це працює зараз?
20.09.2025 17:23 Відповісти
А ТИ? Не брешеш?!
20.09.2025 17:51 Відповісти
 
 