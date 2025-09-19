59% українців довіряють Зеленському, 34% - не довіряють, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського становить 59%, тоді як 34% громадян висловили недовіру.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, порівняно з серпнем 2025 року показники майже не змінилися (58% довіряли та 35% не довіряли). Водночас нинішній рівень нижчий за весняний пік у 74%, але все ще вищий за мінімальний показник грудня 2024 року (52%).

Дослідження також стосувалося ставлення громадян до проведення національних виборів. Лише 12% підтримують їхнє проведення вже зараз, навіть до припинення вогню. Ще 22% вважають, що вибори варто проводити після припинення вогню та гарантій безпеки, а 63% - після остаточного завершення війни.

Соціологи зафіксували кореляцію: чим вищий рівень довіри до Зеленського, тим менша підтримка проведення виборів у найближчій перспективі. При цьому навіть серед тих, хто зовсім не довіряє президенту, лише 29% виступають за вибори під час війни.

