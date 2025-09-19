59% українців довіряють Зеленському, 34% - не довіряють, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського становить 59%, тоді як 34% громадян висловили недовіру.
Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, порівняно з серпнем 2025 року показники майже не змінилися (58% довіряли та 35% не довіряли). Водночас нинішній рівень нижчий за весняний пік у 74%, але все ще вищий за мінімальний показник грудня 2024 року (52%).
Дослідження також стосувалося ставлення громадян до проведення національних виборів. Лише 12% підтримують їхнє проведення вже зараз, навіть до припинення вогню. Ще 22% вважають, що вибори варто проводити після припинення вогню та гарантій безпеки, а 63% - після остаточного завершення війни.
Соціологи зафіксували кореляцію: чим вищий рівень довіри до Зеленського, тим менша підтримка проведення виборів у найближчій перспективі. При цьому навіть серед тих, хто зовсім не довіряє президенту, лише 29% виступають за вибори під час війни.
Навіщо пишете явну брехню
"Нове опитування КМІС, якщо чесно, негативно вражає кількістю ідіотів у нашій країні. Але, друзі, не відволікайтесь на цифри. Довго пояснювати - абсолютні цифри довіри можна зімітувати. Але неможливо приховати тенденцію! Зверніть увагу на те, що відбулося з довірою до Зеленського у травні 2025 року - вона ОБВАЛИЛАСЯ.
Навіть КМІС, як я думаю на замовлення Офісу президента, не зміг приховати обвалу (все ж таки у науковців-соціологів є поняття професійної честі) - за один місяць довіра до президента впала на 9%.
А тепер припустіть, що реальна довіра була на рівні 28%. А після обвалу почала складати 19%.
Що ж відбулося у травні 2025 року, що настільки дискредитувало Зеленського?
Перше публічне повідомлення про те, що НАБУ відкрило справу проти заступника голови Офісу президента Шурми з обвинуваченнями в корупції, з'явилося 23 квітня 2025 року - видання The Page опублікувало матеріал, де депутат Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ розслідує справу щодо "розкрадання коштів Одеського припортового заводу" (понад 345 млн грн) за участі Шурми, Міндіча і Мужеля.
Тепер розумієте чому в липні почалася атака на НАБУ? Ні, друзі, цей орган ефективно працює і потребує нашої підтримки. Влада просто намагається вбити довіру до НАБУ, бо детективи вийшли на дуже чутливих людей і це зрозуміли українці також!"
Усіка в президенти,дуже нє будєт