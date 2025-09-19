УКР
Новини Рейтинг Зеленського
59% українців довіряють Зеленському, 34% - не довіряють, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського становить 59%, тоді як 34% громадян висловили недовіру. 

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, порівняно з серпнем 2025 року показники майже не змінилися (58% довіряли та 35% не довіряли). Водночас нинішній рівень нижчий за весняний пік у 74%, але все ще вищий за мінімальний показник грудня 2024 року (52%).

опитування кміс

Дослідження також стосувалося ставлення громадян до проведення національних виборів. Лише 12% підтримують їхнє проведення вже зараз, навіть до припинення вогню. Ще 22% вважають, що вибори варто проводити після припинення вогню та гарантій безпеки, а 63% - після остаточного завершення війни.

опитування кміс

Соціологи зафіксували кореляцію: чим вищий рівень довіри до Зеленського, тим менша підтримка проведення виборів у найближчій перспективі. При цьому навіть серед тих, хто зовсім не довіряє президенту, лише 29% виступають за вибори під час війни.

опитування кміс

Зеленський Володимир (25508) опитування (2048)
Топ коментарі
+42
59% в'єтнамців за ЗЕ!
показати весь коментар
19.09.2025 12:00 Відповісти
+31
«Існує три види брехні: брехня, нахабна

брехня й статистика»
показати весь коментар
19.09.2025 12:01 Відповісти
+25
Пішов в жопу
показати весь коментар
19.09.2025 11:59 Відповісти
Очередные тупые опросы составленные на Банковой под ехали!
показати весь коментар
19.09.2025 12:53 Відповісти
Бутусову Шнобелівський Приз луччого Лєктора КПСС.
Навіщо пишете явну брехню
показати весь коментар
19.09.2025 12:55 Відповісти
Цензору має бути соромно за поширення брехливих вкидів від сценаристів 95 кварталу.
показати весь коментар
19.09.2025 12:57 Відповісти
59+34+8=101...все що тра знати про цю статистику....генії....специ...
показати весь коментар
19.09.2025 12:59 Відповісти
Голосуйте за мародера.
показати весь коментар
19.09.2025 13:06 Відповісти
Скільки ще зєля має здати ворогу української землі та спалити у війні українців, щоби українці припинили вестись на всю цю свору кевеенівських пройдисвітів?
показати весь коментар
19.09.2025 13:07 Відповісти
Ви не розумієте: це Порох і порохоботи здають ворогу теритоії і заважають хорошому гарному бубочці захищати народ. Тому що так в телевізорі кажуть.
показати весь коментар
19.09.2025 13:12 Відповісти
Та нікому збитий льотчик вже не цікавий. Там рейтинг вже нижче плінтуса. Який, нахрін, телевізор...
показати весь коментар
19.09.2025 13:24 Відповісти
цей твій висер - ще один доказ твоєї прихильності до диктатури. І знову: доводити тобі цю очевидність - даремна справа; бо тут вже діє ефект Даннінга-Крюгера
показати весь коментар
19.09.2025 13:34 Відповісти
схоже дурня вчити тільки час гаяти. я вже ох.ваю з наших людей
показати весь коментар
19.09.2025 13:12 Відповісти
Чого ви так нервуєтеся, статистика вірна - просто кому не поставили там де треба
показати весь коментар
19.09.2025 13:13 Відповісти
Ну 34% це вже прогрес. В 2019 було лише 25% таких. Хоча це ж не в абсолютних числах а в процентах від опитаних... Питання чи виживемо з такими наявними темпами усвідомлення ситуації що склалася.
показати весь коментар
19.09.2025 13:17 Відповісти
https://www.facebook.com/VikUkolov/posts/pfbid0ZGWg5hw6qNVuPzHhRPcadtBXtnts3bkkr4cSSCYbxya7UBBuMzJXBM2rrPxNZZg8l?__cft__[0]=AZX36zl2wupg2OT2z2Sz0Rvl8qd9ArhOuaqdm6BxC7rf4wwDL5BQ-XTO06dYyVAwlyWGRWlc4uQvvXET1NPZxPAXr-xZuz7-_SAW8V2HRvbpV6hriFCXFjQ77DcjVkz837wYjjx53RFR1wF-TKgzIyL5UeSd8ez_qyuz84KjN-snm0aguFPMFb5ydluHxf5zD_c&amp;__tn__=%2CO%2CP-R Віктор Уколов:
"Нове опитування КМІС, якщо чесно, негативно вражає кількістю ідіотів у нашій країні. Але, друзі, не відволікайтесь на цифри. Довго пояснювати - абсолютні цифри довіри можна зімітувати. Але неможливо приховати тенденцію! Зверніть увагу на те, що відбулося з довірою до Зеленського у травні 2025 року - вона ОБВАЛИЛАСЯ.
Навіть КМІС, як я думаю на замовлення Офісу президента, не зміг приховати обвалу (все ж таки у науковців-соціологів є поняття професійної честі) - за один місяць довіра до президента впала на 9%.
А тепер припустіть, що реальна довіра була на рівні 28%. А після обвалу почала складати 19%.
Що ж відбулося у травні 2025 року, що настільки дискредитувало Зеленського?
Перше публічне повідомлення про те, що НАБУ відкрило справу проти заступника голови Офісу президента Шурми з обвинуваченнями в корупції, з'явилося 23 квітня 2025 року - видання The Page опублікувало матеріал, де депутат Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ розслідує справу щодо "розкрадання коштів Одеського припортового заводу" (понад 345 млн грн) за участі Шурми, Міндіча і Мужеля.
Тепер розумієте чому в липні почалася атака на НАБУ? Ні, друзі, цей орган ефективно працює і потребує нашої підтримки. Влада просто намагається вбити довіру до НАБУ, бо детективи вийшли на дуже чутливих людей і це зрозуміли українці також!"
показати весь коментар
19.09.2025 13:31 Відповісти
Нація приречена
Усіка в президенти,дуже нє будєт
показати весь коментар
19.09.2025 13:37 Відповісти
На планеті Земля настала "Епоха Дурнів". Кінець Світу на обрії...
показати весь коментар
19.09.2025 13:42 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 13:44 Відповісти
