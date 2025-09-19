РУС
59% украинцев доверяют Зеленскому, 34% - не доверяют, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому составляет 59%, тогда как 34% граждан выразили недоверие.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по сравнению с августом 2025 года показатели почти не изменились (58% доверяли и 35% не доверяли). В то же время нынешний уровень ниже весеннего пика в 74%, но все еще выше минимального показателя декабря 2024 года (52%).

опрос кмис

Исследование также касалось отношения граждан к проведению национальных выборов. Только 12% поддерживают их проведение уже сейчас, даже до прекращения огня. Еще 22% считают, что выборы следует проводить после прекращения огня и гарантий безопасности, а 63% - после окончательного завершения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждый третий украинец сталкивался с вымогательством взятки, четверть из них согласились заплатить, - опрос. ИНФОГРАФИКА

опрос кмис

Социологи зафиксировали корреляцию: чем выше уровень доверия к Зеленскому, тем меньше поддержка проведения выборов в ближайшей перспективе. При этом даже среди тех, кто совсем не доверяет президенту, только 29% выступают за выборы во время войны.

опрос кмис

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 30% поляков планируют покинуть страну в случае вероятного нападения России, - опрос

Зеленский Владимир (21962) опрос (2919)
