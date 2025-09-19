59% украинцев доверяют Зеленскому, 34% - не доверяют, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому составляет 59%, тогда как 34% граждан выразили недоверие.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по сравнению с августом 2025 года показатели почти не изменились (58% доверяли и 35% не доверяли). В то же время нынешний уровень ниже весеннего пика в 74%, но все еще выше минимального показателя декабря 2024 года (52%).
Исследование также касалось отношения граждан к проведению национальных выборов. Только 12% поддерживают их проведение уже сейчас, даже до прекращения огня. Еще 22% считают, что выборы следует проводить после прекращения огня и гарантий безопасности, а 63% - после окончательного завершения войны.
Социологи зафиксировали корреляцию: чем выше уровень доверия к Зеленскому, тем меньше поддержка проведения выборов в ближайшей перспективе. При этом даже среди тех, кто совсем не доверяет президенту, только 29% выступают за выборы во время войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
брехня й статистика»
Брехати настільки відверто і цинічно, бачити, що в то ніхто не вірить, але все-одно брехати, брехати, щоб від тої брехні всім навколо хреново робилось.
То є їхнє, національне...
Але ж гроші, в лайні …
Лижуть все
"Президент, який знає, що в кожного громадянина є по обрізу, поводить себе інакше, як президент, який знає, що в кожного громадянина є по телевізору."
Значить - до перемоги ще дуже далеко. От як стане менше 5% - перемога не за горами...
Опитали чинушослабовиків.
За війну з'явилися будинки, квартири, доларові рахунки, крипта, на дорогах взагалі автопарк неймовірний.
Поїхала молодь (нова пошта й атб нехай сама за 16к працює), кваліфіковані працівники без тємок (за 20к сім'я животіє) і біднота, якій тут нічого втрачати. Ну ще здавачі квартірок.
Всі інші стають мільйонерами. І не гривневими.
Вчіться, американці з німцями
Лєнки обоє, мабуть, проект малювали
61,37% - Явка виборців
100% - 36144943
61,37%-Х
Х= (36144943*61,37) / 100 = 22182151 Голосувало виборців
100% - 22182151
73% - Х
Х=(22182151*73) / 100 = 16192970 Проголосувало за зелепуху
100% - 36144943
Х% - 16192970
Х=(16192970*100) / 36144943 = 44 % Від загальної кількості виборців
100% - 16192970
59% - Х 59% - підтримка (умовно, підтримують ті хто за нього голосували)
Х=(16192970*59) / 100 = 9553852 кількість тих хто підтримує
100% - 36144943
Х - 9553852
Х=(9553852*100) / 36144943 = 26,4 % процентне співвідношення до кількості всіх виборців
Сухі цифри. Тобто тільки четверта частина виборців підтримує зе. Хоча, на мою думку, можна сміливо ділити цю цифру на 10.
2. Хто замовляє музику, той танцює дівчину.
Думай....те... Якщо маєте чим...
Вылезают из жопы два глиста - папа и сын
Сын смотрит вокруг и говорит
Папа, здесь так красиво!
Так хорошо пахнет!
Солнышко светит !
Птички поют !
А почему же мы живём в жопе?
Папа,грустно вздыхая : ЭТО НАША РОДИНА ,СЫНОК!..
Навіщо пишете явну брехню