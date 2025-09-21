Затримано дев’ятьох учасників нічної бійки в Солом’янському районі Києва, - поліція

Поліція проводить перевірку за фактом бійки у Соломʼянському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначається, вчора близько 22:40 між двома компаніями спалахнула суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці після закриття розважального закладу.

Прибувши на місце, поліцейські припинили правопорушення та доставили девʼять активних учасників конфлікту до територіального підрозділу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Києві: після зіткнення машину пробило металевим відбійником наскрізь. ФОТОрепортаж

Наразі встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини, а також вирішується питання правової кваліфікації події.