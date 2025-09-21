УКР
Затримано дев’ятьох учасників нічної бійки в Солом’янському районі Києва, - поліція

бійка

Поліція проводить перевірку за фактом бійки у Соломʼянському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначається, вчора близько 22:40 між двома компаніями спалахнула суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці після закриття розважального закладу.

Прибувши на місце, поліцейські припинили правопорушення та доставили девʼять активних учасників конфлікту до територіального підрозділу.

Наразі встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини, а також вирішується питання правової кваліфікації події.

Топ коментарі
+18
А чому їх у ТЦК не доставили?
21.09.2025 09:39 Відповісти
21.09.2025 09:39 Відповісти
+18
а ви кажетек що воювати немає кому!чи то гівнюки віком до 23 років?
21.09.2025 09:39 Відповісти
21.09.2025 09:39 Відповісти
+10
Агресивного тупого бидла дедалі більше.
21.09.2025 09:35 Відповісти
21.09.2025 09:35 Відповісти
Агресивного тупого бидла дедалі більше.
21.09.2025 09:35 Відповісти
21.09.2025 09:35 Відповісти
Саме головне, і за кермом їх не меншає.
21.09.2025 09:48 Відповісти
21.09.2025 09:48 Відповісти
А чому їх у ТЦК не доставили?
21.09.2025 09:39 Відповісти
21.09.2025 09:39 Відповісти
Так вони ж усі заброньовані.
21.09.2025 09:53 Відповісти
21.09.2025 09:53 Відповісти
криптовалютчики , високоймовірно.
21.09.2025 09:56 Відповісти
21.09.2025 09:56 Відповісти
ТЦеКуни лише вдень працюють, вночі рахують отримані відкупні.
21.09.2025 10:28 Відповісти
21.09.2025 10:28 Відповісти
Інваліди.
21.09.2025 10:40 Відповісти
21.09.2025 10:40 Відповісти
а ви кажетек що воювати немає кому!чи то гівнюки віком до 23 років?
21.09.2025 09:39 Відповісти
21.09.2025 09:39 Відповісти
21.09.2025 09:40 Відповісти
21.09.2025 09:40 Відповісти
Скажу так, можете обурюватись. Але якщо в багатолюдному місці Києва чи області голосно сказати що донбасяни вже підза е пли, то три особи з десяти обернуть голову з гнівними коментарями.
21.09.2025 09:45 Відповісти
21.09.2025 09:45 Відповісти
загидили Київ, донбассюри
21.09.2025 10:10 Відповісти
21.09.2025 10:10 Відповісти
в Одесі повернеться половина, а ше трое місцеві сепари
21.09.2025 10:19 Відповісти
21.09.2025 10:19 Відповісти
В моєму випадку всі конфліктні ситуації чи проблеми за останні 10 років були тільки з вихідцями з даунбасу чи лугандону. Но ви нє ущімляйтє іх
21.09.2025 10:31 Відповісти
21.09.2025 10:31 Відповісти
Це що я хотів донести.
21.09.2025 10:38 Відповісти
21.09.2025 10:38 Відповісти
Шо не поділили? - дозу ? - дівчину?
21.09.2025 09:55 Відповісти
21.09.2025 09:55 Відповісти
афігеть!
то, на вулиці вже і нормально побитися не можна?
це, ще оте толєрастне лєвацтво це вже поліцейський режим?
21.09.2025 10:00 Відповісти
21.09.2025 10:00 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 10:32 Відповісти
 
 