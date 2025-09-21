Задержаны девять участников ночной драки в Соломенском районе Киева, - полиция
Полиция проводит проверку по факту драки в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Как отмечается, вчера около 22:40 между двумя компаниями вспыхнул спор, который перерос в потасовку на улице после закрытия развлекательного заведения.
Прибыв на место, полицейские прекратили правонарушение и доставили девять активных участников конфликта в территориальное подразделение.
Сейчас устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства, а также решается вопрос правовой квалификации события.
Ned Stark
21.09.2025 09:39
громов віталій
21.09.2025 09:39
Сёма Голосеевский
21.09.2025 09:35
то, на вулиці вже і нормально побитися не можна?
це, ще оте толєрастне лєвацтво це вже поліцейський режим?