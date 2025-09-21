РУС
Задержаны девять участников ночной драки в Соломенском районе Киева, - полиция

бійка

Полиция проводит проверку по факту драки в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, вчера около 22:40 между двумя компаниями вспыхнул спор, который перерос в потасовку на улице после закрытия развлекательного заведения.

Прибыв на место, полицейские прекратили правонарушение и доставили девять активных участников конфликта в территориальное подразделение.

Сейчас устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства, а также решается вопрос правовой квалификации события.

+12
А чому їх у ТЦК не доставили?
21.09.2025 09:39 Ответить
+11
а ви кажетек що воювати немає кому!чи то гівнюки віком до 23 років?
21.09.2025 09:39 Ответить
+5
Агресивного тупого бидла дедалі більше.
21.09.2025 09:35 Ответить
Агресивного тупого бидла дедалі більше.
21.09.2025 09:35 Ответить
Саме головне, і за кермом їх не меншає.
21.09.2025 09:48 Ответить
А чому їх у ТЦК не доставили?
21.09.2025 09:39 Ответить
Так вони ж усі заброньовані.
21.09.2025 09:53 Ответить
криптовалютчики , високоймовірно.
21.09.2025 09:56 Ответить
а ви кажетек що воювати немає кому!чи то гівнюки віком до 23 років?
21.09.2025 09:39 Ответить
21.09.2025 09:40 Ответить
Скажу так, можете обурюватись. Але якщо в багатолюдному місці Києва чи області голосно сказати що донбасяни вже підза е пли, то три особи з десяти обернуть голову з гнівними коментарями.
21.09.2025 09:45 Ответить
загидили Київ, донбассюри
21.09.2025 10:10 Ответить
Шо не поділили? - дозу ? - дівчину?
21.09.2025 09:55 Ответить
афігеть!
то, на вулиці вже і нормально побитися не можна?
це, ще оте толєрастне лєвацтво це вже поліцейський режим?
