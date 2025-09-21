Задержаны девять участников ночной драки в Соломенском районе Киева, - полиция

Полиция проводит проверку по факту драки в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, вчера около 22:40 между двумя компаниями вспыхнул спор, который перерос в потасовку на улице после закрытия развлекательного заведения.

Прибыв на место, полицейские прекратили правонарушение и доставили девять активных участников конфликта в территориальное подразделение.

Сейчас устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства, а также решается вопрос правовой квалификации события.