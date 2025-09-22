Україна масово використовує радіокеровані "мініатюрні танки" на фронті, - The Independent

На лінії фронту українські військові дедалі частіше використовують радіокеровані броньовані машини для виконання небезпечних завдань.

Про це пише The Independent, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, такі транспортні засоби, схожі на мініатюрні танки, здатні перевозити припаси, розміновувати території та евакуювати поранених або загиблих. Командир взводу 20-ї бригади "Любарт" із позивним "Маямі" зазначив, що ці машини беруть на себе роботу, яка для людини надто ризикована.

Вартість техніки становить від 1 000 до 64 000 доларів залежно від розміру та функцій. Переважно її виготовляють українські компанії.

Радіокеровані машини у військових діях використовували й раніше: під час Другої світової війни Німеччина застосовувала мінітанк "Голіаф". У сучасності подібні апарати розробили США, Ізраїль, Велика Британія та Китай. Україна ж вирізняється широким застосуванням таких систем уздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

