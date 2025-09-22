УКР
Україна масово використовує радіокеровані "мініатюрні танки" на фронті, - The Independent

зведення Генштабу

На лінії фронту українські військові дедалі частіше використовують радіокеровані броньовані машини для виконання небезпечних завдань.

Про це пише The Independent, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, такі транспортні засоби, схожі на мініатюрні танки, здатні перевозити припаси, розміновувати території та евакуювати поранених або загиблих. Командир взводу 20-ї бригади "Любарт" із позивним "Маямі" зазначив, що ці машини беруть на себе роботу, яка для людини надто ризикована.

Вартість техніки становить від 1 000 до 64 000 доларів залежно від розміру та функцій. Переважно її виготовляють українські компанії.

Радіокеровані машини у військових діях використовували й раніше: під час Другої світової війни Німеччина застосовувала мінітанк "Голіаф". У сучасності подібні апарати розробили США, Ізраїль, Велика Британія та Китай. Україна ж вирізняється широким застосуванням таких систем уздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

техніка (1929) війна в Україні (6255)
Танки з кулеметами на радіоуправлінні,або на оптоволокні,повинні замінити солдата в окопі.Не їдять,вода не потрібна,не мерзнуть,спека й дощ не завада,на чергуванні цілодобово,в тепловізор не видно,одні плюси порівняно з людиною
22.09.2025 10:42 Відповісти
Такие радиоуправляемые мини-транспортёры с вооружением давно уже изготавливаются в Эстонии и Украина их активно использует..
22.09.2025 10:54 Відповісти
 
 