Украина массово использует радиоуправляемые "миниатюрные танки" на фронте, - The Independent

сведения Генштаба

На линии фронта украинские военные все чаще используют радиоуправляемые бронированные машины для выполнения опасных задач.

Об этом пишет The Independent, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такие транспортные средства, похожие на миниатюрные танки, способны перевозить припасы, разминировать территории и эвакуировать раненых или погибших. Командир взвода 20-й бригады "Любарт" с позывным Майами отметил, что эти машины берут на себя работу, которая для человека слишком рискованная.

Стоимость техники составляет от 1 000 до 64 000 долларов в зависимости от размера и функций. Преимущественно ее изготавливают украинские компании.

Радиоуправляемые машины в военных действиях использовали и раньше: во время Второй мировой войны Германия применяла мини-танк "Голиаф". В современности подобные аппараты разработали США, Израиль, Великобритания и Китай. Украина же отличается широким применением таких систем вдоль 1000-километровой линии фронта.

Танки з кулеметами на радіоуправлінні,або на оптоволокні,повинні замінити солдата в окопі.Не їдять,вода не потрібна,не мерзнуть,спека й дощ не завада,на чергуванні цілодобово,в тепловізор не видно,одні плюси порівняно з людиною
22.09.2025 10:42 Ответить
Такие радиоуправляемые мини-транспортёры с вооружением давно уже изготавливаются в Эстонии и Украина их активно использует..
22.09.2025 10:54 Ответить
 
 