Сили оборони: На Краматорський напрямок росіяни перекинули підрозділ воєнних злочинців

На Краматорському напрямку, в смузі відповідальності 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" обстановка стабільна. Ворог штурмує більш інтенсивно, ніж влітку, адже росіяни поспішають вийти на визначені рубежі до певних дат.

Про це повідомляє Віталій П’ясецький, головний сержант 93-ої бригади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інформаційне агентство Армія Inform.

За його словами, тривають перманентні штурми. Їхня кількість збільшилася, зайшли підрозділи морської піхоти. Так, наприклад, і підрозділ, який відзначився воєнними злочинами — 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту.

"Збільшилася кількість самих штурмових дій, кількість груп противника. Так само і збільшилася кількість особового складу, який залучається в одну групу. Збільшилася і кількість його втрат, більш ніж пропорційно. Зараз ця цифра — близько десятка тільки безповоротних втрат, не враховуючи санітарних", — розповів головний сержант.

Дронарі бригади намагаються ускладнювати ворогу логістику, залітаючи на 20 кілометрів вглиб бойових порядків. Противник відповідає тим самим. Також є інформація, що у ворога є значні проблеми з паливно-мастильними матеріалами завдяки ударам по нафтопереробній галузі противника, тож вони активно залучають піхоту.

"Піхоту не бережуть і піхоту не рахують. Їх погода трішки піджимає. Вони розуміють, коли зникне листя в лісосмугах, проводити наступальні дії, переміщення, накопичення буде значно важче. Для себе ж вони визначали певні рубежі, на які вони мають вийти до навіть певних дат. Поки що вони дуже-дуже далеко від тих рубежів", зазначив П’ясецький.

