Силы обороны: На Краматорское направление россияне перебросили подразделение военных преступников

На Краматорском направлении, в полосе ответственности 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" обстановка стабильная. Враг штурмует более интенсивно, чем летом, ведь россияне спешат выйти на определенные рубежи к определенным датам.

Об этом сообщает Виталий Пясецкий, главный сержант 93-й бригады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное агентство Армия Inform.

По его словам, продолжаются перманентные штурмы. Их количество увеличилось, зашли подразделения морской пехоты. Так, например, и подразделение, которое отличилось военными преступлениями - 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.

"Увеличилось количество самих штурмовых действий, количество групп противника. Так же и увеличилось количество личного состава, который привлекается в одну группу. Увеличилось и количество его потерь, более чем пропорционально. Сейчас эта цифра - около десятка только безвозвратных потерь, не учитывая санитарных", - рассказал главный сержант.

Дронари бригады пытаются усложнять врагу логистику, залетая на 20 километров вглубь боевых порядков. Противник отвечает тем же. Также есть информация, что у врага есть значительные проблемы с горюче-смазочными материалами благодаря ударам по нефтеперерабатывающей отрасли противника, поэтому они активно привлекают пехоту.

"Пехоту не берегут и пехоту не считают. Их погода немного поджимает. Они понимают, когда исчезнут листья в лесополосах, проводить наступательные действия, перемещения, накопления будет значительно труднее. Для себя же они определяли определенные рубежи, на которые они должны выйти до даже определенных дат. Пока они очень-очень далеко от тех рубежей", отметил Пясецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 173 боевых столкновения. На Покровском направлении ВСУ остановили 59 штурмов, - Генштаб. КАРТЫ