За сутки на фронте 173 боевых столкновения. На Покровском направлении ВСУ остановили 59 штурмов, - Генштаб
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 173 боевых столкновения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5118 обстрелов, в том числе 107 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6262 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Константиновка, Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Красная Криница Запорожской области; Николаевка Херсонской области.
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления БпЛА, склад боеприпасов и три других важных объекта оккупантов.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили пять атак захватчиков. Также враг нанес 20 авиаударов, применив при этом 50 управляемых авиабомб, и совершил 205 обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи и Торское.
На Северском направлении враг совершил шесть попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки и в сторону Дроновки.
На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в сторону Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русина Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоэкономическое, Николаевка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное.
На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Сичневое, Поддубное, Новоселовка, Сосновка, Малиевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригорьевка.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили девять попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки.
Силы обороны отразили шесть атак оккупационных войск на Ореховском направлении, в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку наступления.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, две боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 454 беспилотных летательных аппарата и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль