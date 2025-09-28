Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 108 510 человек (+1110 за сутки), 11 211 танков, 33 231 артсистема, 23 290 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 108 510 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 28.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1108510 (+1110) человек;

танков - 11211 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 23290 (+2) ед.;

артиллерийских систем - 33231 (+45) ед.;

РСЗО - 1503 (+1) ед.;

средства ПВО - 1223 (+0) ед.;

самолетов - 427 (+0) ед.;

вертолетов - 345 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 64385 (+454);

крылатые ракеты - 3747 (+0);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 63040 (+131);

специальная техника - 3977 (+0).

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

