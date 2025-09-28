Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 108 510 осіб (+1110 за добу), 11 211 танків, 33 231 артсистема, 23 290 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 108 510 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1108510 (+1110) осіб
танків - 11211 (+7) од
бойових броньованих машин - 23290 (+2) од
артилерійських систем - 33231 (+45) од
РСЗВ - 1503 (+1) од
засоби ППО - 1223 (+0) од
літаків - 427 (+0) од
гелікоптерів - 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 64385 (+454)
крилаті ракети - 3747 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 63040 (+131)
спеціальна техніка - 3977 (+0)
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
