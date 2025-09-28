УКР
2 493 7

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 108 510 осіб (+1110 за добу), 11 211 танків, 33 231 артсистема, 23 290 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 108 510 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1108510 (+1110) осіб

танків - 11211 (+7) од

бойових броньованих машин - 23290 (+2) од

артилерійських систем - 33231 (+45) од

РСЗВ - 1503 (+1) од

засоби ППО - 1223 (+0) од

літаків - 427 (+0) од

гелікоптерів - 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 64385 (+454)

крилаті ракети - 3747 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 63040 (+131)

спеціальна техніка - 3977 (+0)

ліквідація

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

армія рф (18838) Генштаб ЗС (7317) ліквідація (4466) знищення (8323)
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
28.09.2025 08:11 Відповісти
Кацапи тушковані, в *********
28.09.2025 08:19 Відповісти
Танки наступають?
28.09.2025 08:19 Відповісти
7! танків...Свинособаки в сібя павєрілі?
28.09.2025 08:20 Відповісти
Намолот немитої фауни б'є локальні часові рекорди. Безмежна дяка ЗСУ!
28.09.2025 08:21 Відповісти
28.09.2025 08:29 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
28.09.2025 08:31 Відповісти
 
 