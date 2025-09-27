На фронте произошло 82 боестолкновения, из них 28 - на Покровском направлении, на пяти направлениях бои продолжаются, - Генштаб
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 82.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 27 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Украины
Захватчики наносят поражения по районам приграничных с РФ населенных пунктов.
Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Михальчина Слобода, Ясная Поляна, Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Студенок, Бруски, Толстодубово Сумской области.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки захватчиков. Также враг нанес 7 авиационных ударов, применив при этом 23 управляемые авиационные бомбы, и совершил 126 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
Три атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки на Южно-Слобожанском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении сегодня агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Колодези и Торское. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.
На Северском направлении Силы обороны отбили три попытки продвижения врага вблизи Федоровки и в сторону Ямполя и Дроновки.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону Ступочек, получил отпор.
На Торецком направлении сегодня захватчик 13 раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русина Яра. Вражеская авиация КАБами ударила по Константиновке.
На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоэкономическое, Николаевка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Боевые действия на юге
На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Янчное, Новоселовка, Сосновка, Малиевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригорьевка. Шесть из тринадцати наступательных действий врага отбиты, еще семь боестолкновений продолжаются.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки, еще два боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила по Белогорью.
На Ореховском направлении захватчики пять раз пытались продвинуться в районе Степного, Каменского и в сторону Новоандреевки, получили отпор.
На Приднепровском направлении противник совершил безрезультатную попытку наступления, понес потери. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Николаевка.
