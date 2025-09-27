На фронті відбулося 82 боєзіткнення, з них 28 - на Покровському напрямку, на п’яти напрямках бої тривають, - Генштаб

Від початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту становить 82.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 27 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли України

Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із рф населених пунктів.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Михальчина Слобода, Ясна Поляна, Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Студенок, Бруски, Товстодубове Сумської області.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, та здійснив 126 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки на Південно-Слобожанському напрямку, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку сьогодні агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Колодязі та Торське. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три спроби просування ворога поблизу Федорівки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони у бік Ступочок, отримав відсіч.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник 13 разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Ворожа авіація КАБами вдарила по Костянтинівці.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. Одне боєзіткнення продовжується дотепер.

Бойові дії на півдні

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Січневе, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка. Шість із тринадцяти наступальних дій ворога відбито, ще сім боєзіткнень триває.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки, ще два боєзіткнення тривають. Авіація противника вдарила по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку загарбники п’ять разів намагалися просунутися в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки, отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку противник здійснив безрезультатну спробу наступу, зазнав втрат. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Миколаївка.