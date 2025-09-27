На фронте произошло 145 боестолкновений, 40 из них - на Покровском направлении, где Силы обороны обезвредили 154 оккупанта, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 145 боевых столкновений. Больше всего российских атак зафиксировано на Покровском направлении, а также на Новопавловском, Лиманском и Торецком.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 27 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Захватчики нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 99 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2230 дронов-камикадзе и осуществили 3389 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов, один бой продолжается.

Также враг нанес 17 авиационных ударов, при этом сбросил 44 управляемых авиабомб, совершил 169 обстрелов, из которых 11 - из реактивных систем залпового огня.

Также читайте: На фронте произошло 82 боестолкновения, из них 28 - на Покровском направлении, на пяти направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодези и Торское. До сих пор на трех локациях бои продолжаются.

На Северском направлении враг четыре раза пытался прорваться вблизи Серебрянки, Федоровки и в сторону Дроновки, один бой продолжается.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русина Яра.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 40 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоэкономическое, Николаевка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 154 оккупанта, из которых 90 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили три единицы автомобильной техники и 22 беспилотных летательных аппарата. Также значительно повреждены три артиллерийские системы, танк, два средства РЭБ. Кроме этого украинские защитники поразили десять укрытий личного состава.

Бои на юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 16 вражеских атак на позиции наших войск в районах населенных пунктов Январское, Поддубное, Новоселовка, Сосновка, Малиевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригорьевка, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Также читайте: Враг пытается улучшить тактическое положение в центральной части Волчанска, - ОСГВ "Дніпро"

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку наступления, понес потери.