На фронті відбулося 145 боєзіткнень, 40 із них - на Покровському напрямку, де Сили оборони знешкодили 154 окупанти, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень. Найбільше російських атак зафіксовано на Покровському напрямку, а також на Новопавлівському, Лиманському і Торецькому.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 27 вересня

Обстріли України

Загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2230 дрони-камікадзе та здійснили 3389 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, один бій триває.

Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, при цьому скинув 44 керованих авіабомб, здійснив 169 обстрілів, з яких 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки, на цей час два боєзіткнення продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське. Досі у трьох локаціях бої продовжуються.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися поблизу Серебрянки, Федорівки та у бік Дронівки, один бій триває.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 40 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 154 окупанти, з яких 90 — безповоротно. Наші захисники знищили три одиниці автомобільної техніки та 22 безпілотних літальних апарати. Також значно пошкоджено три артилерійські системи, танк, два засоби РЕБ. Окрім цього українські захисники уразили десять укриттів особового складу.

Бої на півдні

На Новопавлівськоу напрямку українські підрозділи зупинили 16 ворожих атак на позиції наших військ у районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили шість спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагалися просунутися в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спробу наступу, зазнав втрат.